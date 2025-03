Chloe Brockett warf eine VR-Brille nach Partner Jack Fincham

Chloe Brockett hat jüngst offen über einen heftigen Streit mit ihrem On-off-Partner Jack Fincham gesprochen. In der Podcast-Show "Spread The Juice" erzählte die The Only Way Is Essex-Darstellerin, dass sie während der Auseinandersetzung ein Virtual-Reality-Headset nach Jack geworfen habe – ein Geschenk, das sie ihm zu Weihnachten gekauft hatte. Auf die Frage nach dem Grund für ihre Aktion sagte Chloe nur: "Ich war einfach wütend." Gleichzeitig dementierte sie die Gerüchte über eine Trennung des Paares. Trotz Spekulationen in den sozialen Medien, befeuert durch das Entfernen gemeinsamer Fotos, versicherte sie auf Instagram: "Ich bin sehr wohl immer noch in einer Beziehung."

Die Spannungen zwischen den beiden sollen sich in letzter Zeit erhöht haben, auch durch die juristischen Probleme von Jack, die die Beziehung belasteten. Jack, Gewinner der britischen Reality-Show Love Island, musste sich wegen mehrerer Vorfälle mit seinem Hund vor Gericht verantworten. Der schwarze Cane Corso namens Elvis hatte zwei Menschen gebissen, darunter einen Jogger im Jahr 2022. Ursprünglich wurde Jack zu sechs Wochen Haft verurteilt, doch nach einer erfolgreichen Berufung wandelte das Gericht die Strafe in eine Verlängerung seiner bestehenden Bewährungszeit um. Chloe, die Jack bei den Gerichtsverhandlungen unterstützte, soll dabei in Tränen ausgebrochen sein, als das Urteil verlesen wurde.

Die Beziehung der beiden Reality-Stars begann 2019, als sie erstmals romantisch miteinander in Verbindung gebracht wurden. Beide bringen eine bewegte Vergangenheit mit, wodurch ihre Liebe nicht frei von Herausforderungen ist. Jack, der einst nach seinem TV-Erfolg mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte, versucht derzeit, sein Leben neu zu ordnen und ist sogar ins Boxtraining zurückgekehrt. Chloe, die sich in der britischen Reality-TV-Landschaft einen Namen gemacht hat, zeigte sich in Interviews offen über die Höhen und Tiefen in ihrem Privatleben und bewies einmal mehr, dass sie nicht davor zurückscheut, auch schwierige Themen öffentlich anzusprechen.

Instagram / chloebrockett Jack Fincham und Chloe Brockett

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham und Chloe Brockett, Januar 2025

