UK-Star Jack Fincham kämpft seit fast 20 Jahren mit Bulimie

Jack Fincham hat jetzt in einem bewegenden Interview erstmals offenbart, dass er bereits seit seinem 14. Lebensjahr mit der Essstörung Bulimie kämpft. Der britische Love Island-Star gestand, dass ihn diese Krankheit fast zwei Jahrzehnte begleitet hat – mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen. Jack erklärte gegenüber The Sun, er sei mittlerweile jeden Tag auf Medikamente angewiesen, um die durch das ständige Erbrechen entstandenen Schäden, insbesondere schlimme Magenprobleme, im Griff zu halten. "Als ich damit angefangen habe, hatte ich keine Ahnung, dass es zu einem Reflux führen kann, der meinen Zahnschmelz und Magen angreift", schilderte er. Besonders intensiv sei der Druck gewesen, als er als Jugendlicher mit dem Boxen anfing und auf sein Kampfgewicht kommen musste.

Sein problematisches Essverhalten habe sich rasch zu einem Teufelskreis entwickelt, so Jack: Besonders nach Niederlagen im Ring oder in Phasen psychischer Belastung bestrafte er sich selbst mit Fressanfällen und anschließendem Erbrechen. Sogar während seiner erfolgreichen Zeit bei "Love Island" habe niemand von seiner Krankheit gewusst. Im Laufe der Jahre verschlimmerten Essattacken, riskante Abnehmmethoden sowie Drogen- und Alkoholprobleme die Situation. Jack berichtete auch über weitere Herausforderungen: So gab er laut dem UK-Blatt zu, unter ADHS zu leiden. Auch die Trennung von Chloe Brockett (24), mit der er seit Jahren eine On-Off-Beziehung führt, belastet ihn sehr – letzten Monat haben er und Chloe sich zum sechsten Mal getrennt.

Zudem hatte Jack den Kampf gegen Bulimie und seine psychischen Probleme jahrelang vor Familie und Freunden verheimlicht – selbst seiner Mutter und Chloe habe er sich zunächst nicht anvertraut. Erst als prominente Männer wie der Komiker Jack Whitehall (36) offen über ihre eigenen Bulimie-Erfahrungen sprachen, traute sich Jack, sich zu öffnen. Seine Rückkehr in den Profiboxsport nach einem juristischen Rückschlag zeigte jetzt, wie sehr er sich nach einem Neustart sehnt. "Das ist ein Kampf, den ich seit fast 20 Jahren führe", sagte er im Interview. "Ich habe es satt, den Selbstzerstörungsknopf zu drücken. Mein Körper hat genug ertragen."

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham, UK-Stars

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund Elvis, März 2024

