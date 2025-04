Aufgehobene Haftstrafe: Jack Fincham zurück als Profiboxer

Jack Fincham hat angekündigt, seine Karriere als Profiboxer wieder aufzunehmen – nur einen Monat, nachdem seine Haftstrafe wegen eines Vorfalls mit seinem Hund aufgehoben wurde. Im März konnte der ehemalige Love Island-Gewinner vor dem Berufungsgericht eine ursprünglich verhängte sechswöchige Gefängnisstrafe abwenden. Der Grund: Sein Hund Elvis war außer Kontrolle geraten. Nun hat Jack einen Vertrag mit einem neuen Sportmanagement unterzeichnet und die Neuigkeit mit einem Foto auf Instagram verkündet. Seine Fans dürfen sich auf "große Kampf-News" freuen, wie er in dem Post andeutet. Trainieren wird der Reality-TV-Star künftig unter der Leitung von Freddy Warren und QOQ Global.

Der Hintergrund der Turbulenzen war ein Vorfall, bei dem Jacks Hund Elvis im September 2022 einen Jogger verletzte – gefolgt von einem weiteren Zwischenfall im Juni 2024, als das Tier das Bein einer Frau angriff. Trotz behördlich angeordneter Auflagen wie Leinen- und Maulkorbpflicht beging Jack weitere Fehler im Umgang mit seinem Hund. In erster Instanz verurteilte das Gericht ihn deshalb zu einer Haftstrafe. Seine Verteidiger betonten jedoch die positiven Entwicklungen, die Jack in den vergangenen Jahren durchlaufen habe – insbesondere im Hinblick auf seine Suchtbewältigung und seinen beruflichen Neuanfang. Nach erfolgreicher Berufung bleibt ihm die Haftstrafe erspart – allerdings muss Jack strenge Auflagen einhalten. Dazu zählen die ständige Leinenpflicht und die Sicherstellung, dass Elvis nicht unbeaufsichtigt mit Minderjährigen in Kontakt kommt.

Abseits der Neuigkeiten sorgte Jack zuletzt mit seinem Privatleben für Schlagzeilen. Seine Langzeitbeziehung zur Influencerin Chloe Brockett (24) scheiterte erneut – nach mehreren Versöhnungen gaben die beiden erst kürzlich bekannt, dass sie nach einem bewegten Jahr wieder getrennte Wege gehen. Jack sprach offen über seine Suchtprobleme und betonte, wie sehr ihm das Boxen als eine Art "Therapie" helfe. Im Hinblick auf seinen bevorstehenden Kampf überraschte er zudem mit der Aussage, mithilfe sogenannter "Wunder"-Abnehmspritzen in nur vier Wochen rund 19 Kilo verloren zu haben. Im Interview mit The Sun erklärte der Reality-Star, das Medikament habe ihm nicht nur beim Fokus auf das Training, sondern auch im Umgang mit seinem ADHS spürbar geholfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund Elvis, März 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham, UK-Stars

Anzeige Anzeige