Nach sechs Trennungen: Jack Fincham wieder mit Ex zusammen

Reality-TV-Stars Chloe Brockett (24) und Jack Fincham sollen Berichten zufolge wieder ein Paar sein – nach ihrer mittlerweile sechsten Trennung. Anfang der Woche befeuerten die beiden die Gerüchteküche, als sie fast zeitgleich Fotos auf Instagram posteten, die sie am selben Ort zeigten: dem Columbia Road Flower Market in East London. Zudem wurden sie kürzlich gemeinsam beim Shopping auf einem Markt in Kent gesichtet. Eine Quelle verriet gegenüber The Sun, sie hätten ihre Differenzen beigelegt und wollten es noch einmal miteinander versuchen. Im Fokus stehen dabei entspannte Dates und der Wunsch, neues Vertrauen aufzubauen.

Chloe und Jack verbindet seit 2019 eine turbulente Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen. Erst im vergangenen Jahr zogen sie gemeinsam in ein Haus, bevor die Beziehung im April erneut scheiterte. Damals trennten sich die beiden mit der offiziellen Begründung, sich auf persönliche Ziele konzentrieren zu wollen. Jack zog in ein neues Zuhause, während Chloe ankündigte, nach Brentwood zu ziehen – in der Hoffnung, dort die "Essex-Atmosphäre" wiederzufinden. Trotz aller Differenzen betonten beide immer wieder, dass sie nach sechs Jahren weiterhin miteinander verbunden bleiben würden – in welcher Form auch immer.

Bereits in der Vergangenheit sorgte die Beziehung für Schlagzeilen, als Chloe in einem Podcast von einem wütenden Moment berichtete, in dem sie ein Weihnachtsgeschenk nach Jack warf. Solche Auseinandersetzungen boten den Fans des Paares immer wieder Anlass zu Spekulationen über ein mögliches Ende ihrer Romanze. Doch trotz aller Dramen scheint die Verbindung zwischen Chloe und Jack so stark zu sein, dass sie immer wieder zueinanderfinden. Dieser Neuanfang zeigt, dass beide fest entschlossen sind, ihrer Liebe noch eine Chance zu geben. Ob es diesmal klappt, wird die Zeit zeigen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jack_charlesf Chloe Brockett und Jack Fincham, UK-Stars

Anzeige Anzeige

Instagram / chloebrockett Jack Fincham und Chloe Brockett im März 2023

Anzeige Anzeige