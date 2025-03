Muss er in Haft? Jack Finchams Berufungsprozess findet statt

Der britische Love Island-Gewinner Jack Fincham steht laut The Mirror heute erneut vor Gericht, um gegen eine Haftstrafe Berufung einzulegen, die ihm zuvor wegen Vorfällen mit seinem Hund auferlegt worden war. Der Realitystar war im Januar zu sechs Wochen Gefängnis verurteilt worden, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, für seinen gefährlich außer Kontrolle geratenen Hund verantwortlich zu sein. Der Cane-Corso-Rüde namens Elvis hatte in zwei separaten Vorfällen im Jahr 2022 einen Jogger in Kent und eine Frau in Essex angegriffen. Jack wurde nach seiner Verurteilung zunächst inhaftiert, jedoch noch am selben Tag auf Kaution freigelassen, da er Berufung eingelegt hatte. Dieser Berufungsprozess findet heute statt.

Neben der Haftstrafe wurden Jack auch Geldstrafen von umgerechnet 1.143 Euro sowie 238 Euro Schadensersatz aufgebrummt. Während der ursprünglichen Verhandlung gab Jack zu, für die Vorfälle mit Elvis verantwortlich zu sein. Trotzdem verärgerte ihn die Entscheidung der Behörden so sehr, dass er seiner Wut im Anschluss freien Lauf ließ. In einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story aus dem Dezember bezeichnete er die Polizei als "Mistkerle" und wetterte über die Zustände im Justizsystem. In einem Post schrieb er wütend: "Mein bester Freund ist also in einem Polizeizwinger verschwunden."

Jacks Ärger mit der Justiz ist nicht seine einzige Sorge. Seine Freundin Chloe Brockett erlitt am Mittwochabend eine schwere Asthmaattacke, weshalb das Paar gemeinsam in die Notaufnahme eilte. Wie das britische Magazin berichtet, soll auch Jacks Gerichtsverfahren ein Grund für Chloes gesundheitliche Beschwerden sein. Die Situation soll die The Only Way Is Essex-Bekanntheit stark belasten. Es wird sich zeigen, ob sie heute einen Haken hinter dieses Kapitel setzen können.

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund im März 2024

Instagram / chloebrockett Jack Fincham und Chloe Brockett

