Jack Fincham wird nach der Attacke seines Hundes nun Trainer

Jack Fincham, bekannt aus der Realityshow Love Island, hat nach den vergangenen turbulenten Monaten eine neue Aufgabe für sich entdeckt: Der Ex-TV-Star lässt sich nun zum Hundetrainer ausbilden, wie Mirror berichtet. Dieser Schritt folgt auf ein Urteil des Southend Magistrates' Court, bei dem Jack knapp einer Gefängnisstrafe entging. Sein Cane-Corso-Hund Elvis hatte zwei Menschen angegriffen – einen Jogger im Jahr 2022 und eine Frau im vergangenen Jahr. Dennoch konnte Jack in letzter Instanz erfolgreich Berufung einlegen und seinen Hund, der acht Monate in Polizeigewahrsam verbracht hatte, wieder nach Hause holen.

Um sicherzustellen, dass solche Vorfälle nie wieder passieren, hat sich Jack für eine Ausbildung zum Hundetrainer entschieden. Laut Berichten möchte er mit seiner neu erlangten Expertise nicht nur bei Elvis' Verhaltensprobleme beheben, sondern auch andere Hundebesitzer unterstützen – insbesondere diejenigen mit sogenannten Listenhunden, die oft als gefährlich eingestuft werden. "Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und übernehme die volle Verantwortung", erklärte Jack in einem Interview mit The Sun. Kritische Stimmen aus der Hundeszene konnte er mittlerweile besänftigen. So auch eine Frau vom Cane Corso Club of Great Britain. Diese verurteilte ihn zunächst als "Schande für die Rasse", lud ihn später jedoch zu einer Show ein, nachdem Jack sie von seiner Liebe zu Elvis überzeugt hatte.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich Jack als leidenschaftlicher Hundeliebhaber. Schon lange vor Elvis träumte er davon, Tierarzt zu werden. Auch jetzt setzt er alles daran, seinem Vierbeiner das bestmögliche Leben zu ermöglichen, nachdem dieser durch die Geschehnisse stark belastet wurde. Elvis, den Jack wie ein Familienmitglied behandelt, erhielt als Willkommensgeschenk feinstes Rinderhack und neue Spielsachen. Freunde und Bekannte berichten, wie dankbar Jack für die zweite Chance ist, die ihm vor Gericht eingeräumt wurde. Sein Einsatz für gefährdete Hunderassen zeigt, dass Jack entschlossen ist, nicht nur seinem besten Freund zu helfen, sondern auch sein eigenes Leben nachhaltig zu verändern.

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund Elvis, März 2024

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham mit seinem Hund Elvis, Oktober 2024

