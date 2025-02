Kristin Davis lacht über ihre unvergessliche Penis-Szene

Kristin Davis (59), bekannt durch ihre Rolle als Charlotte York in Sex and the City und dem Nachfolger And Just Like That, hat über eine ihrer denkwürdigsten Szenen aus der ersten Staffel des Spin-offs gesprochen. In einem Gespräch mit Showrunner Michael Patrick King in ihrem Podcast "Are You a Charlotte?" erinnerte sich die Schauspielerin an eine anspruchsvolle Szene, in der sie mit einem speziell angefertigten Prothesenpenis drehte. Die Szene, die Charlottes Ehe mit Harry Goldenblatt und deren intimes Leben thematisiert, sorgte sowohl am Set als auch später bei den Zuschauern für viel Gelächter. Kristin bezeichnete das Erlebnis als "wirklich lustig" und lobte zugleich die detaillierte Gestaltung des Requisits: "Er war sehr schön."

Michael lobte die professionelle Einstellung der Schauspielerin, die trotz des ungewöhnlichen Szenarios alles gab: "Du kniest da immer wieder auf dem Boden mit diesem Ding, nimmst Take für Take auf, und dann kommt Cathy Ang (29), die Charlottes Tochter Lily spielt, zur falschen Zeit ins Zimmer", erzählte er. "Du hast gesagt: 'Bester Tag aller Zeiten'", erinnerte sich Michael in ihrem Gespräch. Die Szene sei einzigartig gewesen und habe sowohl bei Cast als auch bei Crew für unvergessliche Momente gesorgt.

Kristin, die seit der ersten Folge von "Sex and the City" im Jahr 1998 Teil der Serie ist, hat ihre Rolle der konservativen, aber charmanten Charlotte im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt. Zudem überrascht Kristin die Fans derzeit in ihrem Podcast mit Einblicken in ihre Karriere. Dort enthüllte sie, dass sie für den Pilotfilm damals umgerechnet nur etwa 4.800 Euro erhalten habe, was im Vergleich zur späteren Popularität der Serie bemerkenswert wenig sei. Heute sieht sie die Rolle jedoch als eine ihrer prägendsten Erfahrungen und beweist mit ihrem Humor und ihrer Authentizität, warum sie bis heute bei Fans so beliebt ist.

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker und Kristin Davis am Set von "And Just Like That", Juni 2024

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

