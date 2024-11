Ariana Grande feiert "Wicked"-Premiere mit ihrer Familie

Für Ariana Grande (31) stand am Samstag ein wichtiges Event an: Die Schauspielerin und Sängerin besuchte die Premiere des Films "Wicked", in dem sie die Hexe Glinda verkörpert. Zu der Veranstaltung in Los Angeles brachte die "Victorious"-Bekanntheit familiäre Unterstützung mit. Zu den besonderen Gästen der Premiere gehörten nicht nur Arianas Mutter Joan Grande und ihr Vater Edward Butera. Auch ihr Bruder Frankie Grande (41) und dessen Ehemann Hale Leon standen der Grammy-Gewinnerin tatkräftig zur Seite.

Auch Arianas Co-Stars waren an dem Abend anwesend. Cynthia Erivo (37), die die grüne Hexe Elphaba verkörpert, erschien in einem auffälligen grünen Vinylkleid von Louis Vuitton, das perfekt zu ihrer Rolle passte. Auch Idina Menzel (53) und Kristin Chenoweth (56), die Broadway-Stars des originalen Musicals aus dem Jahr 2003, waren bei der Premiere der Neuauflage anwesend. So kam es zu einem echten "Wicked"-Treffen, was zahlreiche Fanherzen höherschlagen ließ.

Für Ariana ist die Rolle der Glinda mehr als nur eine Schauspielaufgabe – es ist die Erfüllung eines lang gehegten Traums. Bereits mit zehn Jahren sah sie das Musical "Wicked" und wusste, dass sie eines Tages die Gute Hexe des Nordens spielen wollte. Kristin, die ursprüngliche Broadway-Glinda, kennt Ariana seit ihrer Kindheit. "Als sie die Rolle bekam, haben wir beide geweint", erzählte Kristin vor wenigen Tagen gegenüber E! News gerührt. Sie sei unglaublich stolz auf Ariana und habe ihr geraten: "Du wirst mich stolz machen, aber setze auch deine eigene Note."

Getty Images Schauspielerinnen Cynthia Erivo und Ariana Grande

Getty Images Idina Menzel, Cynthia Erivo, Ariana Grande und Kristin Chenoweth im November 2024

