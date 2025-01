"The King" Elvis Presley wäre heute 90 Jahre alt geworden

Am 16. August 1977 verstarb der "King of Rock 'n' Roll" Elvis Presley (✝42) auf seinem Anwesen Graceland in Memphis. Die Todesnachricht des Ausnahmekünstlers, der mit Hits wie "Suspicious Minds" die Musikgeschichte prägte, schockierte damals Millionen Fans. Bis heute ranken sich zahlreiche Mythen um die Ursache seines frühen Todes, die von einem Herzversagen bis hin zu Spekulationen über eine angebliche Überdosis reichen. Doch Expertin Sally A. Hoedel stellte kürzlich in einem Interview mit Mirror klar: "Es gibt keine Beweise für eine Überdosis. Die Wahrheit ist, dass er an einer schnellen, herzbedingten Erkrankung starb."

Am heutigen Tag wäre Elvis 90 Jahre alt geworden. Im Herzen seiner Anhänger lebt der Sänger jedoch weiter. "Alles Gute zum 90. Geburtstag im Himmel für den 'King of Rock 'n' Roll' Elvis Presley", "Vor 90 Jahren wurde Elvis Presley geboren. Was er der Welt hinterlassen hat, ist auch heute noch von unschätzbarem Wert" und "Herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag an den wunderbaren Elvis Presley", lauten nur einige der rührenden Nachrichten auf X zu seinem Ehrentag.

Elvis Presley wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, doch sein Talent machte ihn binnen weniger Jahre zum ersten globalen Superstar der Pop- und Rockmusik. Mit Hits wie "Heartbreak Hotel" und seiner berühmten Bühnenperformance, die damals als skandalös galt, prägte er die Jugendkultur maßgeblich. Privat war sein Leben hingegen oft turbulent: Seine Ehe mit Priscilla (79), die er in jungen Jahren in Deutschland kennenlernte, zerbrach 1973. Seine letzten Jahre verbrachte er zurückgezogen auf Graceland, gezeichnet von gesundheitlichen Problemen. Seit seinem Tod bleibt Elvis eine unvergessene Ikone, deren Einfluss sowohl in der Musik als auch in der Popkultur noch immer spürbar ist.

Getty Images Elvis Presley, Musiker

Getty Images Priscilla Presley und Elvis Presley im Jahr 1967