Elvis Presley war laut Jerry Schilling ein super Vermieter

Jerry Schilling (82), enger Vertrauter und langjähriges Mitglied von Elvis Presleys (✝42) "Memphis Mafia", hat in einem Interview intime Einblicke in sein Zusammenleben mit dem "King of Rock 'n' Roll" gegeben. Von 1964 bis 1974 lebte Jerry in Elvis' berühmten Anwesen Graceland in Memphis, das er als "den sichersten und wärmsten Ort, den ich je in meinem Leben hatte" beschreibt. "Man würde denken, es war wild, Rock 'n' Roll," erzählte Jerry gegenüber People, fügte allerdings hinzu, dass die Partys im Billardraum immer kontrolliert blieben und höchstens von Elvis' Schimpansen Scatter unerwartet aufgemischt wurden. 1974 zog Jerry aus, als Elvis ihm ein Haus in West Hollywood kaufte. "Er war ein guter Vermieter", scherzte Jerry und ergänzte: "Er war ein sehr großzügiger Mann."

Elvis und Jerry verband eine jahrelange Freundschaft, die in ihrer Kindheit begann, als Jerry den damals noch unbekannten Sänger zum Footballspielen in der Nachbarschaft brauchte. Diese Begegnung formte den Beginn einer tiefen Verbindung, die selbst nach Elvis' Tod 1977 nicht abriss. Jerry blieb in engem Kontakt mit Elvis' Familie, vor allem mit seiner Tochter Lisa Marie Presley (✝54) bis zu ihrem Tod 2023 sowie mit Elvis’ Ex-Frau Priscilla Presley (79) und seiner Enkelin Riley Keough (35).

Privat war Jerry, der zuletzt in der Netflix-Dokumentation "Return of the King: The Fall and Rise of Elvis Presley" auftrat, immer tief in Elvis’ Leben und das Leben seiner Familie involviert. Graceland, das Anwesen, das weltweit als Symbol für Elvis’ Ruhm gilt, war für Jerry nicht nur ein Zuhause, sondern ein zentraler Punkt ihrer Freundschaft, wo Gelassenheit und das Private trotz aller Berühmtheit ihre Freundschaft prägten. Mit seinen berührenden Worten hält Jerry das Vermächtnis seines Freundes in Ehren – und zeigt, dass hinter dem Kult um den "King" ein zutiefst menschlicher und herzlicher Mann stand.

Getty Images Priscilla und Elvis Presley im Jahr 1967

Getty Images Riley Keough und Priscilla Presley im Januar 2024

