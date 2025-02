Selten: Kevin Costner nimmt seine Kids mit zur Filmpremiere

Kevin Costner (70) hat am Freitag am Santa Barbara International Film Festival die Premiere seines Films "Horizon: An American Saga – Chapter 2" gefeiert. An seiner Seite waren seine drei Kinder Grace, Hayes und Cayden, die aus seiner Ehe mit Christine Baumgartner (50) stammen. Der Schauspieler posierte stolz mit seinen Kindern für die Kameras – und wirkte gut gelaunt, obwohl in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass seine Ex-Frau verlobt ist. Christine soll sich mit seinem ehemaligen Freund Josh Connor verlobt haben – eine Nachricht, die Kevin Medienberichten zufolge erst durch seine Kinder erfuhr.

Der Western-Film "Horizon" ist ein großes Herzensprojekt des Schauspielers, der darin nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera tätig ist. Allerdings verlief der Start der Filmreihe nicht wie erhofft: Der erste Teil, der im Sommer 2024 in den Kinos lief, wurde bei Kritikern nicht gut angenommen und enttäuschte an den Kinokassen. Trotz allem setzt der 70-Jährige auf den Erfolg seines Projekts und griff dafür tief in die eigene Tasche – ganze 36 Millionen Euro seines Vermögens investierte er in die Produktion. Die geplante Veröffentlichung des zweiten Teils wurde zuletzt auf unbestimmte Zeit verschoben, um Zuschauern mehr Zeit zu geben, den ersten Teil noch zu entdecken.

Privat durchlebt Kevin nach seiner Scheidung von Christine turbulente Zeiten. Die Trennung nach 19 gemeinsamen Ehejahren war von öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten um Unterhalt und das gemeinsame Vermögen geprägt. Die 50-Jährige wurde schließlich zu einer monatlichen Zahlung von mehr als 60.000 Euro für den Unterhalt der Kinder zugesprochen, nachdem ihre Forderung nach einer deutlich höheren Summe abgelehnt wurde. Während Kevin sich laut eines Bekannten nun auf seine Kinder und Projekte konzentriert, hat Christine in Josh ihren neuen Lebensgefährten gefunden. Das Paar soll sich im Januar bei einem privaten Dinner verlobt haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Costner und Christine Baumgartner im März 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige