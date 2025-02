Streaming-Termin steht: Dann startet die neue "LOL"-Staffel

Bully Herbig (56) lädt wieder in die skurrile Welt von LOL: Last One Laughing ein! Die sechste Staffel der erfolgreichen Comedyshow startet am 17. April 2025, wie Amazon Prime Video nun offiziell bekannt gegeben hat. Wie gewohnt erscheinen die sechs Folgen im Doppelpack: zwei Episoden zum Auftakt und danach wöchentlich jeweils donnerstags. Auch dieses Mal werden zehn Prominente aus der Unterhaltungsbranche versuchen, die Lachmuskeln ihrer Mitstreiter zu strapazieren – ohne selbst zu lachen.

Mit dabei sind unter anderem Moderator Riccardo Simonetti (31), Comedian Hazel Brugger (31) sowie die Schauspieler Florian David Fitz (50) und Jürgen Vogel (56). Die Show bleibt ihrem Erfolgsrezept treu: Wer zweimal lacht, ist raus. Damit endet für die Betroffenen der Kampf um 50.000 Euro Preisgeld, das für einen guten Zweck gespendet wird. Die Aufgabe wird durch die Mischung aus alten "LOL"-Bekannten wie Ralf Schmitz (50) und ganz neuen Gesichtern wie Autorin Helene Bockhorst oder Moderator Lutz van der Horst (49) zur ultimativen Herausforderung.

Mit der sechsten Staffel stehen zehn neue, motivierte Promis in den Startlöchern. Doch wie kommt der Cast bei den Fans an? Schon vor einigen Wochen hatten diese auf Instagram ihre Meinung zu den neuen Teilnehmern kundgetan. Die Reaktionen fielen dabei eher gespalten aus. Einige Fans zeigten sich enttäuscht über die steigende Zahl der Nicht-Comedians und fragten: "Warum keine jungen Comedians, die noch nicht dabei waren?" Andere wiederum freuten sich über die vielfältige Mischung und kommentierten: "Sind ja wirklich wieder tolle Leute mit von der Partie! Staffel sechs kann gern kommen."

Getty Images Lutz van der Horst im Oktober 2019

Amazon Prime Video "LOL: Last One Laughing"-Cast von Staffel vier

