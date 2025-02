Besondere Erinnerungen: So kam Flying Uwe zum Kampfsport

Flying Uwe (37) hat in einem Interview erstmals über seinen Weg zum Kampfsport gesprochen. Der Social-Media-Star erklärte gegenüber sport.de, dass sein Interesse durch seinen leiblichen Vater, der selbst Kampfsportler war, geweckt worden sei. Obwohl Uwe seinen Vater nicht wirklich kennenlernen konnte, da dieser starb, als er knapp zwei Jahre alt war, habe dessen Begeisterung für Bruce Lee einen bleibenden Eindruck hinterlassen. "Ich war fünf Jahre alt, als meine Oma mir den ersten Bruce-Lee-Film gezeigt hat", erinnerte sich Uwe. Der Film "Enter the Dragon" habe ihn besonders inspiriert und zum Entschluss geführt, selbst Kampfsport zu betreiben. "So kam ich quasi über meinen Vater zu Bruce Lee", resümierte Uwe.

In dem Interview offenbarte Uwe auch Details über seine schwierige Kindheit. Seine Mutter habe damals unter der Gewalt ihres neuen Partners gelitten, während die Familie ihren Lebensunterhalt durch Drogengeschäfte bestritt. "Ich hätte ja auch Drogen verkaufen können oder Leute sinnlos auf die Schnauze hauen können", erklärte er im Rückblick, fügte jedoch hinzu, dass der Kampfsport ihm stattdessen Stabilität und eine positive Richtung gegeben habe. Er musste Verantwortung übernehmen, auch für seine Geschwister – er betonte jedoch, wie wichtig der Sport in dieser turbulenten Zeit für ihn war. "Der Kampfsport hat mich quasi durch meine Kindheit gebracht, wenn man so will", so Uwe. Trotz der schwierigen Umstände habe ihn dieser Lebensweg davor bewahrt, in die Kriminalität abzurutschen.

Heute ist Uwe ein erfolgreicher MMA-Kämpfer und ein Star in den sozialen Medien, der seine Begeisterung für Kampfsport mit seinen Followern teilt. Neben seiner professionellen Karriere ist ihm auch seine Familie wichtig. Uwe hat zwei Kinder, um die er sich ebenso engagiert kümmert wie um seine sportlichen Projekte. In der Vergangenheit hat er in Videos und Interviews immer wieder betont, dass er seine schwierigen Kindheitserfahrungen als Antrieb nutzt, um sowohl beruflich als auch privat für positive Werte wie Disziplin, Respekt und Durchhaltevermögen einzustehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe an Silvester 2024/25

Anzeige Anzeige

Instagram / flyinguwe Flying Uwe auf Insta

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie gefällt euch Uwes Offenheit? Super! Er ist mega authentisch. Nicht gut! Manches sollte einfach privat bleiben. Ergebnis anzeigen