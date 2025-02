Diesen ungewöhnlichen Rat bekam Khloé von Mama Kris Jenner

Khloé Kardashian (40) zeigte sich in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" überraschend offen und hat dabei auch einen ungewöhnlichen Rat von ihrer berühmten Mutter Kris Jenner (69) ausgeplaudert. Die 40-Jährige erklärte, dass Kris sie regelmäßig dazu ermutige, Nacktfotos von sich selbst zu machen. "Meine Mom sagt immer: 'Du wirst nie wieder so gut aussehen wie jetzt!' Und ich denke nur: 'Geht’s dir gut? Kannst du das mal lassen?'", erzählte die Reality-TV-Darstellerin mit einem Lachen. Auch in Bezug auf Fotos im Bikini sei ihre Mutter "sehr motivierend", fügte Khloé hinzu.

Doch das war nicht alles, was Khloé in der Episode preisgab. Sie sprach ebenfalls offen über ihre eigene Motivation, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Dabei führte sie ein Zitat von Laura Wasser (56) an: "Ich arbeite nicht an meinem Aussehen, um fotografiert zu werden. Ich mache das, weil ich hoffe, dass ich Sex haben werde." Khloé lachte und ergänzte: "Ehrlich, genau deshalb trainiere ich! Wenn irgendwann jemand meinen Körper nackt sieht, soll er gut aussehen." Obwohl Khloé sich derzeit auf ihr Leben als Single konzentriert, setzt sie den Ratschlag ihrer Mutter anscheinend tatsächlich um. So veröffentlichte sie beispielsweise Bilder, auf denen sie im Schnee einen Bikini trägt, und begeisterte damit ihre Fans.

Zwischen Khloé und ihrer Mutter besteht eine besondere Bindung, die immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Kris, bekannt als gefeierter "Momager", ist nicht nur die Managerin ihrer Kinder, sondern auch deren größte Unterstützerin. Sie ermutigt Khloé und ihre Schwestern ständig, selbstbewusst mit ihrem Aussehen umzugehen und sich selbst zu feiern. Wie Khloé betonte, habe ihre Mutter einen humorvollen und motivierenden Ansatz, wenn es um körperliches Selbstbewusstsein geht: "Egal ob Schnee oder Sonne – sie sagt immer, ich soll einen Bikini tragen." Ihr lockerer Umgang mit dem Thema zeigt, wie sehr sie Kris' gut gemeinten Rat zu schätzen weiß.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Khloé Kardashian, Kris Jenner, Kim Kardashian, Kylie und Kendall Jenner

Anzeige Anzeige

Anzeige