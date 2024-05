Früh übt sich? Frankie Muniz' Sohn gibt Red-Carpet-Debüt

Am vergangenen Samstag nahm Frankie Muniz (38) an der Steve-Irwin-Gala der Wildlife Warriors in Las Vegas teil. Er kam jedoch nicht allein. Neben seiner Frau Paige Muniz war noch eine niedliche Begleitung dabei: Stolz posierte der "Malcom Mittendrin"-Star mit seinem kleinen Sohn Mauz auf dem Arm. Viele Fans des Rennfahrers werden den Nachwuchs zwar schon von Frankies Social Media kennen, dass er seinen Papa aber auf den roten Teppich begleitet, ist jedoch eine Premiere für den Dreijährigen.

Die drei strahlten in ihren zusammen passenden Outfits in die Kameras: Sie trugen elegante Abendgarderobe in aufeinander abgestimmten Farben. Aber auch wenn Frankie seinem Mini-Me jetzt die Welt des Rampenlichts zeigt, sei es nicht seine Absicht, dass der Kleine bald selbst vor der Fernsehkamera steht. "Ich würde mein Kind nie in dieses Geschäft gehen lassen", verriet er gegenüber Pedestrian TV. Dabei habe der 38-Jährige selbst nur positive Erfahrungen mit der Schauspielerei gemacht. Allerdings kenne er sehr viele ihm nahestehende Personen, bei denen es anders gewesen sei. Zudem habe sich die Filmlandschaft durch die sozialen Medien seit seiner Kindheitskarriere in den 80er-Jahren sehr verändert.

In der Erfolgsserie "Malcom Mittendrin" übernahm der amerikanische Schauspieler mit puerto-ricanischen Wurzeln die Hauptrolle. Nach deren Abschluss im Jahr 2006 war Frankie noch in einigen anderen Serien und Filmen wie "Big Fat Liar" oder "The Black String" zu sehen. Allerdings konzentrierte er sich bereits sehr bald auf seine Karriere als Rennfahrer. In diesem Jahr kehrte er jedoch zurück ins Fernsehen und trat als Kandidat im australischen Dschungelcamp an.

Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz mit seinem Sohn Mauz im Jahr 2024

Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

