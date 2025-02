Diese Mannschaft holt sich den Sieg beim Super Bowl 2025

Der Super Bowl 2025 war das große Duell von Jalen Hurts und Patrick Mahomes (29). Auf den beiden Quarterbacks der Philadelphia Eagles und der Kansas City Chiefs lastete ein enormer Druck. Doch am Ende wurde das Footballteam aus Pennsylvania belohnt: Die Eagles konnten sich im Superdome in New Orleans mit 44 zu 22 Punkten durchsetzen. Jalen erzielte dabei zwei Touchdowns. Der Ehemann von Brittany Mahomes warf zwar drei Touchdowns, doch konnte sich schlussendlich nicht gegen die starke Defensive der Eagles durchsetzen.

Für beide Teams wird der diesjährige Super Bowl Erinnerungen hervorgerufen haben. Schon im vergangenen Jahr trafen die Chiefs und die Eagles beim Super Bowl aufeinander. Allerdings holte sich damals das Team um Travis Kelce (35) den Sieg. Für den Tight End war es nicht nur der dritte Sieg in dem entscheidenden Spiel, er durfte auch mit seiner Freundin Taylor Swift (35) feiern. Nach dem Spiel beglückwünschte sie ihn mit einem Kuss auf dem Spielfeld.

Die Familie Kelce hat nach Travis' Niederlage beim diesjährigen Super Bowl allerdings trotzdem Grund zu feiern: Jason Kelce (37) spielte dreizehn Jahre lang als Center für Philadelphia. Auch seine Frau Kylie Kelce (32) ist begeisterte Eagles-Fan. Im Podcast der Brüder "New Heights" verriet der ehemalige NFL-Star, dass er sowohl seiner alten Mannschaft als auch Travis die Daumen drücke: "Egal wer gewinnt, ich werde sowohl glücklich für die eine als auch traurig für die andere Seite sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige