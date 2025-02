Paulina Ljubas hat sich Freund Tommy Pedroni "manifestiert"

Im November 2023 machten Paulina Ljubas (28) und Tommy Pedroni (29) ihre Beziehung publik. Seither sind die beiden Reality-TV-Stars ein unzertrennliches Duo und lassen ihre Follower regelmäßig an ihrer Liebe teilhaben. Auch jetzt gewährt Paulina einen Einblick in die Beziehung und schwärmt in einer Instagram-Story: "Tommy ist der Mann, den ich mir immer manifestiert habe. Er ist auf so vielen Ebenen auf meiner Frequenz. Er gibt mir das Gefühl, geliebt und verstanden zu werden, und dafür liebe ich ihn so, so sehr. […] Ich bin so dankbar, dass diese Liebe mich gefunden hat."

Auch Tommy ließ in der Vergangenheit keinen Zweifel daran, dass er sich nur mit Paulina eine Zukunft vorstellen kann. Im Netz betonte er Ende Januar, dass er sich "definitiv" vorstellen könne, die ehemalige Köln 50667-Darstellerin zu heiraten. Die beiden haben des Weiteren seit Längerem den gleichen Lebensmittelpunkt: Für den ehemaligen Profischwimmer hat Paulina 2023 Deutschland den Rücken gekehrt und ist nach Nizza ausgewandert.

Tommy und Paulina lernten sich bei den Dreharbeiten der Reality-TV-Show Germany Shore kennen und verliebten sich ineinander. Liebe auf den ersten Blick war es zumindest bei Paulina jedoch nicht. "Ich dachte, er wäre ein bisschen arrogant und nicht so lustig, aber er hat mich schnell vom Gegenteil überzeugt", verriet die 28-Jährige im August auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni in Marbella

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Tommy Pedroni und Paulina Ljubas im Dezember 2024

Anzeige Anzeige