Möchte Realitystar Tommy Pedroni seine Paulina heiraten?

Im November 2023 machten Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (28) ihre Liebe öffentlich. Inzwischen leben die beiden Realitystars auch schon eine ganze Weile zusammen. Für ihren Tommy verließ Paulina ihre Heimat Deutschland und zog von Köln nach Nizza. Zwischen den beiden scheint es die echte große Liebe zu sein. In seiner Instagram-Story macht der gebürtige Franzose nun auch deutlich, dass er mit der einstigen Köln 50667-Darstellerin eine gemeinsame Zukunft plant. Auf die Frage eines Fans, ob er sich vorstellen könne, Paulina irgendwann zu heiraten, zögert der Casanova nicht lange und antwortet: "Ja, definitiv."

Zu Beginn ihrer Beziehung glaubten allerdings nicht alle an ihre Liebe. Sowohl im Netz als auch unter ihren Reality-Kollegen wurde daran gezweifelt, dass die 28-Jährige und der Ex On The Beach-Star ernsthafte Gefühle füreinander haben. Mittlerweile haben die beiden TV-Bekanntheiten aber wohl auch den letzten Kritikern bewiesen, wie sehr sie sich lieben. Auch die Beauty macht auf Social Media kein Geheimnis daraus, dass sie in Tommy den Mann fürs Leben sieht. In einer Frage-Antwort-Runde in ihrer Story gestand Paulina vergangenes Jahr, dass sie ursprünglich nicht geplant hatte, irgendwann eine Familie zu gründen. "Mittlerweile kann ich mir das schon gut vorstellen", verriet sie, wie sich ihre Einstellung dazu seit ihrer Beziehung mit dem 29-Jährigen verändert hat.

Die beiden Influencerin blicken auf eine beachtliche Reality-Karriere zurück. 2023 lernten sie sich beim Dreh von Germany Shore persönlich kennen und verliebten sich ineinander. Für beide ist es nicht die erste Beziehung, die in der Öffentlichkeit stattfindet. So hatte Tommy seine Ex Sandra Sicora (32) bei "Ex On The Beach" kennengelernt. Paulina hingegen hatte in den vergangenen Jahren sowohl mit ihrer Beziehung zu Henrik Stoltenberg (28) als auch mit der zu Yasin Mohamed (33) für eine Menge Schlagzeilen gesorgt.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige