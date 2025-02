Ameisen-Biss: So geht es schwangerer Kim Virginia Hartung

So haben sich Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) den Start ihrer Weltreise wohl nicht vorgestellt. Die Realitystars befinden sich aktuell auf einer Weltreise, die in Australien startete. Bei einem Ausflug in einen Wildpark kommt es allerdings zu einer unschönen Situation: Kim wird von einer Ameise gebissen! In ihrer Instagram-Story berichtet sie, dass der Biss Hautirritationen ausgelöst hat, die der Influencerin Schmerzen bereiteten. Da sie momentan schwanger ist, wollte sie die Verletzung ärztlich abklären lassen – gesagt, getan! Nun meldet sich Kim erneut bei ihren Fans und gibt Entwarnung: "Ich wurde gestern wohl von einer Bulldoggenameise gebissen. Mir geht es aber gut. Habe echt nicht erwartet, dass selbst Ameisen hier lebensgefährlich werden könnten, da ich ja auch im Dschungel überall Feuerameisen hatte, das war aber gar kein Vergleich. [...] Der Erbse und mir geht es aber mittlerweile wieder gut."

Rund zwei Stunden nach dem Biss schwoll das betroffene Areal an, wurde rot und schmerzte von Sekunde zu Sekunde mehr. Zeitgleich haben sich wohl Quaddeln gebildet, die die Reality-TV-Bekanntheit beunruhigten. "Wenn ich jetzt den Trip canceln muss wegen eines Feuerameisen-Angriffs, dann weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll", schilderte sie vor dem Notarzt-Besuch in ihrer Story. Doch glücklicherweise kann ihre Weltreise fortgesetzt werden – hoffentlich ohne größere Komplikationen!

Im November machte erstmals das Gerücht die Runde, dass Kim und Nikola miteinander anbandeln. Ihre Kennenlernphase bestätigten die beiden wenige Tage später auf Social Media und geben ihren Fans seither romantische Einblicke in ihre Beziehung. Obwohl ihre Liebe noch so jung ist, verkündeten die Influencer vergangene Woche, dass sie schon bald zu dritt sein werden. "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger", freute sich Kim in einem Video auf Instagram.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Dezember 2024

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung im Januar 2025

