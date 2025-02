Darum war Alessia im Dschungel entspannter als im Sommerhaus

Noch im Sommerhaus der Stars legte Alessia Herren (23) laute und aggressive Ausraster an den Tag. Umso überraschender war es, dass die Tochter von Willi Herren (✝45) sich im Dschungelcamp die vergangenen zwei Wochen gut im Griff hatte. Wie sie sich so wandeln konnte, erklärt Alessia in einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash: "Ich bin jung und aus Fehlern lernt man einfach. Im Sommerhaus konnte ich mich von einer ganz anderen Seite reflektieren, indem ich gesehen habe, wie ich eigentlich ausflippen kann, wenn ich mit meinem Partner streite oder mit anderen Mitkandidaten." Vor allem eine Lehre habe sie aus ihrem impulsiven Verhalten gezogen und wolle diese jetzt auch umsetzten: "Das hat mir einfach gezeigt: Alessia, du bist jetzt Mama und du musst in gewissen Situationen einfach ruhiger sein und nicht so ausfallend werden. [...] Ich habe mir einfach vorgenommen, mich in der Hinsicht zu verbessern."

Und offenbar kam Alessias entspanntere Seite bei den Zuschauern gut an. Die Mutter einer Tochter landete schließlich auf dem dritten Platz – genau wie Papa Willi im Jahr 2004, also vor 21 Jahren. Dass sie so in die Fußstapfen ihres Vaters treten konnte, macht sie besonders stolz. "Ich bin einfach ins Finale gekommen, genau wie mein Papa, und das macht mich einfach unfassbar stolz. Für mich ist das einfach ein Zeichen von oben, ins Finale gekommen zu sein und den dritten Platz gemacht zu haben", freut Alessia sich in der Pressekonferenz. Das Wichtigste sei für sie jetzt aber, ihre Familie wieder um sich zu haben.

Die größte Herausforderung im Dschungelcamp war für Alessia sicher der Umgang mit den tierischen Mitbewohnern. Schon im Camp brachte die Anwesenheit einer Spinne sie zum Weinen. In den Prüfungen sah es dann noch schlimmer aus, denn die direkte Konfrontation mit Spinnen, Schlangen und allerlei Käfern versetzten sie offenbar in einen Zustand lähmender Angst. Der Erfolg war begrenzt. Auch in der letzten Prüfung sah es nicht besser aus: Die 23-Jährige schaffte es nur in eine der sechs Kammern mit Sternen. Dort lauerten Schlangen auf sie und dass sie sich das überhaupt getraut hatte, sei für Alessia ein großer Schritt gewesen, wie sie den Moderatoren erklärte: "Ich gebe zu, das hätte ich nicht gedacht und bin jetzt schon stolz."

