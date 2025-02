Granate Tori crasht erste "Are You The One?"-Matching-Night

Bei Are You The One? steht in Folge drei die erste Matching Night an – diese wird allerdings durch einen unerwarteten Gast gecrasht: Nachrückerin Tori überrascht ihre Mitstreiter mit ihrer Anwesenheit und sorgt für jede Menge Chaos. Wenige Minuten bevor die Content Creatorin von Sophia Thomalla (35) empfangen wird, dürfen sich die Mädels ihre Matching-Night-Partner auswählen. Dabei entscheidet sich Kandidatin Nasti für Dion. Doch dieser steht mit dem Einzug von Granate Tori plötzlich vor einer großen Entscheidung. Da Tori ebenfalls Interesse an ihm hat, muss der 25-Jährige nun zwischen den zwei Frauen wählen und entscheiden, welche er sich eher als sein mögliches Perfect Match vorstellen könnte.

Wohl wissend, dass er bei einer von beiden nach seiner Wahl als "Arschloch" abgestempelt werden könnte, entscheidet sich Dion für die Neue: "Ich glaube, ich bin mal ein Gentleman und empfange die neue Dame sehr herzlich", verkündet er. Die gekorbte Nasti findet das gar nicht lustig, überspielt ihre Enttäuschung jedoch zuerst: "Passiert halt. So ist das Spiel. Wenn er die Frau toll findet, dann ist das seine Entscheidung", betont sie. Doch ganz so egal scheint es ihr doch nicht zu sein. Die Kielerin bricht in Tränen aus, nachdem Dion sie um ein klärendes Gespräch bittet und verkündet sogar, gehen zu wollen: "Könnt ihr mich nach Hause schicken? Ich will nach Hause. [...] Ich fühle mich so falsch. Ich muss nach Hause, Leute." Dieser Schritt sei zu viel für sie gewesen. Letztendlich entscheidet sich Nasti aber, zu bleiben und den anderen Männern eine Chance zu geben.

Und die Auswahl für Nasti ist groß. Da die diesjährigen Kandidaten gerade erst seit wenigen Tagen zusammen sind, gibt es noch keine gefundenen Matches und damit kein Paar, das die Villa bereits verlassen hat. So können sich Nasti und die zehn weiteren Single-Ladys zwischen insgesamt zehn Boys umschauen und im Laufe der Zeit entscheiden, wer ihnen am besten gefällt.

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Kandidatin Nasti

RTL / Frank Beer "Are You The One?"-Cast Staffel 6

