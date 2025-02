Lilly Becker hat dank Dschungel wieder Liebe für Deutschland

Lilly Becker (48) kehrte Deutschland für einige Jahre weitestgehend den Rücken – bis zu ihrer Teilnahme am Dschungelcamp. Nach ihrem Sieg erklärt die Medienpersönlichkeit in einer Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash, warum sie sich rarmachte und ob sich das jetzt ändert. "Ich saß einfach zu Hause, weil ich dachte, dass Deutschland mich nicht mehr liebt – so wie Leute über mich geschrieben haben. Es gibt Leute, die meinen Namen missbraucht haben. Die haben mich verletzt mit dem, was sie über mich geschrieben haben", verrät das Model. "Deswegen habe ich auch mitgemacht, um zu zeigen, wie ich wirklich bin. Und dann habe ich auch noch gewonnen. Also, das Gefühl der Liebe für Deutschland ist wieder zurück, und das tut so gut."

Der Zuspruch, den die 48-Jährige seit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp erfahren hat, habe ihr Vertrauen in ihre deutschen Fans wiederbelebt. Während des Interviews überlegt Lilly daher zuversichtlich: "Vielleicht ziehe ich auch nach Deutschland. Ist zwar ein anderes Thema – aber, ja." Sie plane jetzt, wieder präsenter zu sein und freue sich auf alles Zukünftige. "Ja, natürlich, viel mehr. Natürlich wie früher", äußert sich die Niederländerin glücklich.

Obwohl Lilly frohen Mutes ist, sieht es in Sachen Reality-TV anders aus. Während der Pressekonferenz mit Promiflash macht die Dschungelkönigin deutlich, dass es das erste und letzte Mal gewesen sei, dass sie einen Fuß in die Branche gesetzt habe: "Lieber Gott, einmal und nie wieder. Niemals ein zweites Mal. [...] Ich gehe nie wieder ins Reality-TV. Das ist nichts für mich, nein."

RTL Lilly Becker nach ihrem Dschungelcamp-Sieg 2025

RTL Lilly Becker, Dschungelcamp 2025

