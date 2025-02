Pete Davidson zeigte fast entfernte Tattoos beim Super Bowl

Pete Davidson (31) sorgte mit seinem neuen Look für Aufsehen! Während eines Auftritts beim Super Bowl in New Orleans zeigte sich der Comedian fast völlig frei von seinen einst so auffälligen Tattoos. Bei einer Party präsentierte er sich am Wochenende in einer Sporthose und einem T-Shirt – dabei waren seine Arme gut zu erkennen. Während sie früher mit Dutzenden von Kunstwerken geschmückt waren, waren sie nun fast komplett befreit von Tätowierungen. Auch die Schienbeine des Saturday Night Live-Stars zeigten den Fortschritt seiner Tattoo-Entfernung.

Der 31-Jährige begann 2020 damit, seine über 200 Tattoos entfernen zu lassen – ein zeit- und kostenintensiver Prozess. Laut Pete kosteten die notwendigen Laserbehandlungen, die jede Tätowierung in mehreren Sitzungen verblassen lassen, bereits über 190.000 Euro. Zu Gast in der "Tonight Show" verriet er Jimmy Fallon (50) vor wenigen Wochen mehr über die Prozedur. "Es ist schlimmer, als ein Tattoo stechen zu lassen", klagte der Comedian. Trotz der Schmerzen war sich der US-Amerikaner weiterhin sicher, dass er diesen Weg gehen wolle. Am Ende sollen nur zwei bis drei Kunstwerke übrig bleiben.

In den vergangenen Jahren machten sich Petes Fans häufiger Sorgen um den Schauspieler. Er begab sich mehrfach in Entzugskliniken und trat selten in der Öffentlichkeit auf. Im vergangenen Dezember meldete sich der Ex-Freund von Ariana Grande (31) allerdings zurück. "Ich bin sehr glücklich damit, wo ich jetzt mental stehe", berichtete er im Gespräch mit dem Magazin W. Die Auszeit sei bitter nötig gewesen: "Es war längst überfällig, und ich brauchte das."

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson beim Super Bowl 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige Anzeige