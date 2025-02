Pete Davidson will nur drei seiner 200 Tattoos behalten

Pete Davidson (31) hat fast 200 Tattoos entfernen lassen – ein Prozess, der nicht nur Jahre gedauert, sondern ihn auch satte 200.000 Dollar gekostet hat. In einer Reihe von TV-Auftritten schilderte der Comedian die schmerzhafte Prozedur, bei der eine Hautschicht verbrannt wird und die behandelte Stelle über Wochen heilen muss. "Es ist schlimmer, als ein Tattoo stechen zu lassen", gestand Pete offen in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Sein Ziel hat er dennoch klar vor Augen: Ein "Clean Slate" – also ein Neuanfang. Nur zwei bis drei Tattoos will er letztlich behalten.

Seine Entscheidung, den dauerhaften Körperschmuck entfernen zu lassen, traf Pete im Zuge weiterer Veränderungen in seinem Leben. Im Jahr 2020 begann er mit dem Prozess, da er Probleme sah, seine Karriere als Schauspieler voranzutreiben. "Es dauert drei Stunden, all die Tattoos für Filmrollen zu überdecken. Ich liebe es, zu schauspielern und will ernst genommen werden", erklärte er. Außerdem habe seine Nüchternheit ihn dazu bewegt, seinen Look zu überdenken. "Ich habe mich selbst im Spiegel gesehen und wusste, ich muss etwas ändern", beschrieb der 31-Jährige. Seine markanten Tattoos – von Porträts berühmter Frauen bis hin zu skurrilen Popkultur-Referenzen – gehören also bald der Vergangenheit an.

Privat bleibt Pete für seinen lockeren Humor bekannt, etwa wenn er sich scherzhaft über seine ehemalige Motivationsquelle – den ebenfalls stark tätowierten Musiker Post Malone (29) – äußert. Ursprünglich ließ sich Pete viele seiner Tattoos in einer schwierigen Lebensphase stechen. Heute sieht er die Entfernung der Tätowierungen als symbolischen Schritt in Richtung eines reiferen Lebens. "Ich versuche, ein Erwachsener zu sein", erklärte er. Im Zusammenhang mit dem schmerzhaften Prozess betonte er in Interviews mit einem Augenzwinkern, wie wichtig es ist, gut über Tätowierungen nachzudenken: "Überlegt euch das Game of Thrones-Tattoo wirklich gut, das ihr euch stechen lassen wollt."

Instagram / kimkardashian Pete Davidson im Juli 2022

Getty Images Pete Davidson am 16. Dezember in New York.

