So geht es Pete Davidson nach seiner Auszeit von Hollywood

Vor zwei Jahren verließ Pete Davidson (31) Saturday Night Live, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. In einem Interview mit dem Magazin W berichtet der Comedian nun, wie es ihm inzwischen geht. "Ich bin sehr glücklich damit, wo ich jetzt mental stehe", offenbart der Ex-Freund von Kim Kardashian (44). Nach seinen Jahren im Showbusiness habe er sich gefühlt, als hätte man ihm mit einer Schaufel ins Gesicht geschlagen. Aus diesem Grund sei eine Auszeit von dem Trubel für den "Bodies Bodies Bodies"-Darsteller unbedingt nötig gewesen: "Es war längst überfällig, und ich brauchte das."

In dem Gespräch mit der Zeitschrift gesteht Pete außerdem, dass er sein Image verändern möchte. Lange Zeit machte er hauptsächlich mit seinem Dating-Leben Schlagzeilen. "Ich möchte einfach dafür bekannt sein, gute Arbeit zu leisten. Ich möchte nur dann in Erscheinung treten, wenn es um Filme, Stand-up, Wohltätigkeit oder geschäftliche Unternehmungen geht", stellt der Schauspieler klar und fügt hinzu: "Ich will nicht dieser verdammte Verlierer sein, der nur dafür bekannt ist, Leute zu daten."

In den vergangenen Monaten machte Pete eine unschöne Trennung von Madelyn Cline (26) durch und besuchte mehrmals Entzugskliniken. Erst im November verriet eine Quelle gegenüber The Sun, dass der 31-Jährige nach Florida geflogen sei, um sich in eine Einrichtung zu begeben. "Er ist dieses Mal in einer ziemlich schlechten Verfassung. Er ist in keiner guten Lage", erklärte ein Insider damals.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige Anzeige

Backgrid / ActionPress Madelyn Cline und Pete Davidson im Oktober 2023

Anzeige Anzeige