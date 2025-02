Samira spricht über das Ehe-Aus: Serkan Yavuz gab sein Go

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" die Trennung von ihrem Ehemann Serkan (31) thematisiert. Wie die Reality-Darstellerin in ihrer Instagram-Story vorab erklärte, habe Serkan ihr ausdrücklich zugestimmt, das Thema öffentlich aufzugreifen. "Es war kein Alleingang", betonte sie und versicherte gleichzeitig, dass sie keine verletzenden Aussagen über den Vater ihrer Kinder machen und ihn nicht öffentlich an den Pranger stellen wolle. Das Ex-Paar, das sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatte, war seit mehreren Jahren ein Duo, das von seinen Fans als Traumpaar gefeiert wurde.

In ihrem Podcast berichtet Samira, dass es in der Beziehung zu mehreren Vertrauensbrüchen gekommen sei. Serkan habe in einem Streitgespräch zugegeben, sie betrogen zu haben, woraufhin sie gemeinsam eine Paartherapie begonnen hätten. Trotz anfänglicher Fortschritte sei erneut ein Vorfall passiert, der ihr die Fortsetzung der Ehe unmöglich gemacht habe. "Es hat gescheppert und es war für mich nicht mehr möglich, diese Beziehung weiterzuführen", erklärte sie. Gerüchte, dass Serkans Seitensprünge mit Laura Maria Lettgen in Verbindung stehen könnten, bestritt die zweifache Mama. Der Influencer hat sich bisher nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

Das einstige Traumpaar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter Nova Skye Sya, die 2022 geboren wurde, und Valea Yaël Roya, die erst im Mai das Licht der Welt erblickte. Die beiden waren ein beliebtes Paar in der Reality-TV-Welt und gewannen beispielsweise gemeinsam die achte Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Bis vor Kurzem führten Samira und Serkan gemeinsam den Podcast "Badass Reality".

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Dezember 2021

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

