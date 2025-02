Fremdgehgerüchte: Samira Yavuz bezieht Stellung zu Laura

Erst vor wenigen Stunden bestätigte Samira Yavuz (31), dass sie sich von ihrem Mann Serkan (31) getrennt hat. Bereits in den Tagen zuvor wurde im Netz wild gemunkelt, was bei dem Paar los ist – unter anderem kamen Gerüchte auf, dass Serkan seine Frau mit Laura Maria Lettgen aka Laura Blond betrogen haben soll. Dazu äußert sich die Zweifach-Mama nun mit harten Worten in ihrer Instagram-Story. "Freunde, F***e Blond ist nicht der Grund für die Trennung. Es geht um weitaus Schlimmeres als diese Exposer-Scheiße, die mich in einer ohnehin schwierigen Lage meiner Beziehung getroffen hat", wettert die Ex-Sommerhaus-Kandidatin.

Samira beschwert sich gleichzeitig darüber, wie mit ihrem Privatleben umgegangen wird. "Das ist der Grund, warum Reality so verloren ist. Weil so viele Menschen hinter einem Bildschirm sitzen und eine Horrorstory nach der anderen jagen", schreibt die 31-Jährige und fügt hinzu: "Die schönen Dinge bekommen nicht mal halb so viel Aufmerksamkeit wie die Hässlichkeit und Traurigkeit dieser Welt." Serkan hat sich bislang nicht zu den Gerüchten um ihn und Laura oder der Trennung geäußert.

Samira und Serkan hatten sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennengelernt und galten danach als absolutes Traumpaar des Reality-TV. 2022 bekamen sie ihre Tochter Nova Skye Sya und gaben sich im Jahr darauf das Jawort. 2024 durften die beiden dann die kleine Valea Yaël Roya auf der Welt begrüßen. Alles schien perfekt – bis es in den vergangenen Wochen immer ruhiger um das Paar wurde. Nachdem die Seitensprung-Gerüchte dazukamen und sie das Ende ihres gemeinsamen Podcasts verkündeten, bestätigte Samira heute schließlich das Liebes-Aus: "Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos. Ich brauchte einfach erst mal Zeit für mich, um irgendwie klarzukommen."

RTL Samira Klampfl und Serkan Yavuz, Sommerhaus-Kandidaten 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

