Samira Yavuz rechnete nicht mit einem Ehe-Aus mit Ex Serkan

Die Trennung von Samira (31) und Serkan Yavuz (31) überrumpelte nicht nur die Fans des Reality-Paares – auch Samira selbst glaubte bis vor Kurzem nicht, dass sie einmal über das Ehe-Aus mit Serkan sprechen würde. "Es ist schon krass. [...] Vor einigen Wochen hätte ich niemals gedacht, dass das hier jetzt die Situation ist. Dass ich jetzt hier sitze, auf meiner neuen Couch, in meinem Wohnzimmer und alleine einen Podcast aufnehme", überlegt die Mutter zweier Töchter in ihrer Instagram-Story. Runterziehen lässt sie sich aber nicht. Alles passiere aus einem Grund, ist Samira sich sicher: "Meine ehemalige beste Freundin hat immer gesagt, du musst das Gute mit dem Bösen nehmen und ich finde, sie hat absolut recht. Wenn etwas Tolles passiert, wartet ja trotzdem auch immer etwas Negatives auf dich und umgekehrt. Ich nehme das jetzt einfach so an."

Samira machte erst vergangene Woche öffentlich, dass ihre Ehe zerbrochen ist. Zuvor war es mehrere Tage still um die Influencerin gewesen, was ihre Fans bereits zu Spekulationen anheizte. "Mein Leben steht gerade Kopf. Ich habe mich von Serkan getrennt und stecke noch mitten im Gefühlschaos. Ich brauche einfach erst mal Zeit für mich, um irgendwie klarzukommen", schrieb sie in einer Instagram-Story. Zu den Gründen wollte sie sich zu dem Zeitpunkt noch nicht äußern, doch mittlerweile ist klar, warum die beiden sich trennten. In ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" verriet die 31-Jährige: "Eine Sache, die schon fast normal ist in unserer heutigen Welt, ist, dass man betrogen wird. Das ist mir auch passiert."

Zusammen waren Samira und Serkan bereits seit 2021, als sie sich in der Show Bachelor in Paradise kennenlernten. Ihre Liebe krönten sie nicht nur mit zwei gemeinsamen Töchtern, sondern auch mit einer romantischen Hochzeit. Auch aus der TV-Welt waren die beiden nicht wegzudenken. Mit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars 2023 sorgten sie beispielsweise für ordentlich Gesprächsstoff – denn auch wenn sie in der Promi-WG ziemlich aneckten, konnten sie sich bis ins Finale kämpfen und erreichten so den Titel "Promi-Paar des Jahres". Bis vor wenigen Wochen sah es noch nicht so aus, als würde die Beziehung von Serkan und Samira kriseln. "Ich habe richtig Spaß in meiner Ehe mit Samira, weil wir fetzen uns, wir lieben uns, wir hassen uns und versöhnen uns, aber alles bleibt immer spannend", schwärmte Serkan bei Instagram.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

RTL Samira und Serkan Yavuz, Sommerhaus-Kandidaten 2023

