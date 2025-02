Schockierende Details im Fall um Marius Borg Høiby bekannt

Vor wenigen Tagen wurden neue Anschuldigungen gegen Marius Borg Høiby (28) bekannt. Dem Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (51) wird vorgeworfen, mehrere Frauen misshandelt und dabei gefilmt zu haben. Nun äußert sich der Chefredakteur einer norwegischen Zeitung im Gespräch mit Bild zu den Vorwürfen. "Er hat alles gesammelt, nichts gelöscht – das macht den Fall noch gravierender", behauptet Ulf André Andersen. Die Polizei sei momentan damit beschäftigt, das Material zu sichten und die Frauen zu identifizieren. Doch der Journalist ist sich sicher, dass das Gerichtsverfahren für das schwarze Schaf der skandinavischen Royals kein gutes Ende nehmen wird: "Ich glaube, Marius wird verurteilt."

Ursprünglich sei geplant gewesen, im Februar Anklage gegen Marius zu erheben, doch durch die Masse an Beweismaterial und die vielen Zeugen wurde das Verfahren laut Ulf verschoben. Der Stiefsohn von Kronprinz Haakon (51) scheint sich derweil keine Sorgen zu machen. "Er behauptet seinen Freunden gegenüber, dass die Anschuldigungen nicht wahr seien und er als freier Mann aus dem Prozess kommen werde", berichtet der Chefredakteur gegenüber der deutschen Zeitung.

Der Fall um Marius geriet im vergangenen Sommer in die Schlagzeilen. Damals wurde der Blondschopf in der Wohnung seiner damaligen Partnerin festgenommen, nachdem er sie mit einem Messer attackiert und ihr Zuhause verwüstet hatte. Anders als bei den aktuellen Vorwürfen gestand der 28-Jährige die Tat damals. "Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung Körperverletzung begangen und Gegenstände zerstört, während ich nach einem Streit mit Alkohol und Kokain berauscht war", erklärte er in einem Statement gegenüber NRK.

ActionPress / Robin Utrecht Prinz Haakon, Marius Borg Høiby und Mette-Marit im Juni 2016

MEGA Marius Borg Høiby, Sohn von Prinzessin Mette-Marit