Taktik? Hier kuschelt sich Herzogin Meghan an Prinz Harry

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte, dass es zwischen Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) nicht gut läuft. Bei den Invictus Games in Vancouver, die vor wenigen Tagen starteten, wollte die ehemalige Schauspielerin wohl beweisen, dass es in ihrer Ehe keine Probleme gibt. Wie Fotos zeigen, schmiegte sie sich bei der Eröffnungszeremonie am vergangenen Wochenende an ihren Mann, der das Ganze sichtlich gerührt verfolgte. Körpersprache-Expertin Judi James vermutet jedoch, dass die Herzogin diese Geste ganz bewusst machte. "Meghans Körpersprache bei den Invictus Games sieht nicht nur wie ein natürlicher Ausdruck von Liebe aus", erklärt sie der Daily Mail.

Judi nimmt an, dass Meghan mit dem Anschmiegen an Harry versucht, die Gerüchte um eine mögliche Ehekrise aus der Welt zu schaffen. Laut der Expertin wirkt es so, als wolle sie beweisen, dass sie und Harry "immer noch heiß aufeinander sind". Der zweifachen Mutter sei mehr als bewusst gewesen, dass bei der Eröffnungszeremonie aller Augenmerk auf ihr und ihrem Mann lagen.

Bei der Eröffnungszeremonie hielt Meghan zudem eine emotionale Rede zu Ehren ihres Mannes. "Es ist mir eine Freude und eine Ehre, Ihnen meinen Ehemann, den Gründer der Invictus Games, vorzustellen", schwärmte die ehemalige Suits-Darstellerin, wie People sie zitierte. Inwieweit die Rede und die Geste der 43-Jährigen auf der Tribüne möglicherweise taktiert waren, ist unklar. Denn letztlich wissen nur Meghan und Harry, wie es in ihrer Ehe läuft.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games, Februar 2025

ZUMA Press Wire / Zuma Press / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

