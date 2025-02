Herzogin Meghan ehrt Prinz Harry mit einer emotionalen Rede

Herzogin Meghan (43) hat ihrem Ehemann Prinz Harry (40) bei einer Eröffnungsfeier der Invictus Games in Vancouver eine bewegende Rede gewidmet, wie das Magazin People berichtet. Obwohl sie ursprünglich nicht vorhatte zu sprechen, ergriff sie spontan das Wort, als sie am 7. Februar vor den Athleten, ihren Familien und Freunden stand. Meghan, die bei der Begrüßung erwähnte, dass sich Kanada wie ein Stück Heimat für sie anfühle, lobte Harry für sein Engagement. "Es ist mir eine Freude und eine Ehre, Ihnen meinen Ehemann, den Gründer der Invictus Games, vorzustellen", sagte sie strahlend, während das Publikum applaudierte.

Meghan nutzte die Gelegenheit, um Harrys Einsatz für die Spiele zu betonen. Sie erzählte, wie er in den vergangenen Wochen, trotz des chaotischen Familienalltags im Hause Sussex, unermüdlich für die Veranstaltung gearbeitet habe. Mit einem Augenzwinkern berichtete sie, dass der vierjährige Archie (5) regelmäßig fragte: "Papa, warum bist du schon wieder am Telefon?" Harry habe jedes Mal geantwortet, dass er an Invictus arbeite. Bei der Veranstaltung, die bis zum 16. Februar laufen wird, stehen erstmals auch Wintersportarten wie Ski, Snowboard und Curling auf dem Programm. Harry zeigte sich begeistert und versprach, die Teilnehmer, die er als Teil seiner "zweiten Familie" bezeichnete, tatkräftig anzufeuern.

Die Invictus Games haben für Harry und Meghan eine besondere Bedeutung. Der Prinz rief das Event 2014 ins Leben, inspiriert von seinen Erlebnissen als britischer Armeekapitän und den Warrior Games der U.S. Armed Forces. Die Spiele in Toronto 2017 markierten nicht nur den Beginn einer neuen Sportära, sondern auch den ersten öffentlichen Auftritt von Harry und Meghan als Paar. Damals lebte Meghan noch in Kanada, während sie an der Serie Suits arbeitete. Nun kehren die Spiele nach Nordamerika zurück – ein Kreis schließt sich, und für die Sussexes scheinen schöne Erinnerungen wiederaufzuleben. Nach einigen Spekulationen über eine mögliche Ehekrise bei Harry und Meghan haben sie sich nun wieder verliebt in der Öffentlichkeit gezeigt. Die intime Ansprache der Herzogin unterstrich einmal mehr die tiefe Verbindung der beiden zueinander.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige