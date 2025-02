Es geht wieder los: Heidi Klum reflektiert 20 Jahre GNTM

Heidi Klum (51) sucht wieder nach Deutschlands nächstem Topmodel – und das bereits zum 20. Mal! Anlässlich des großen Jubiläums blickte Heidi Klum in einem Gespräch mit der Zeitschrift InStyle auf die Anfänge der Show zurück. Damals, 2006, sei vieles noch neu und chaotisch gewesen: "Zu Beginn hatten wir nur wenige Kameras, und ich hatte vom Tuten und Blasen keine Ahnung. Bis dahin hatte ich noch nie von einem Teleprompter abgelesen, geschweige denn mir irgendetwas merken müssen."

Heute ist die Castingshow längst Kult und lockt auch immer wieder Weltstars wie Naomi Campbell (54) oder Lady Gaga (38) als Gäste an. Während es zum Standard geworden ist, dass Hollywood-Prominenz an der Castingshow mitwirkt, hat sich das Format als solches über die Jahre immer wieder gewandelt. Noch zu Beginn waren Heidis "Mädchen" groß und schlank. Mittlerweile setzt die Sendung auf Diversität – ganz zu Heidis Freude: "Jede Person soll gesehen werden. Was nimmt sich die Modebranche heraus, zu diktieren, dass das nur junge, dünne, große Frauen sein sollen? Aber so ist es eben lange gewesen, und man ist mitgegangen." Doch trotz der großen Veränderungen prasselt immer wieder Kritik auf die Modelmama ein. Und was sagt Heidi dazu? "Am Ende des Tages regt es mich nicht mehr wirklich auf. Ich habe schon alles gehört", gab sie abgeklärt zu verstehen.

Die Jubiläumsstaffel von "Germany's Next Topmodel" startet mit einigen Neuerungen. Ab Donnerstag, dem 13. Februar, wird Heidi mit einer Vielzahl von Models ins nächste Casting-Abenteuer starten, und dieses Mal gibt es mehr Folgen als je zuvor. ProSieben zeigt die ersten Wochen gleich zwei Episoden pro Woche, um den männlichen und weiblichen Kandidaten jeweils ihren eigenen Raum zu geben. In der Riege der Männer wird es auch erstmals Plus-Size- sowie Best-Ager-Models geben. Stars wie Naomi Campbell werden für Glanzmomente sorgen, und Klaas Heufer-Umlauf (41) – Moderator und eigentlich gelernter Friseur – wird beim Umstyling eine ungewohnte Rolle einnehmen. Ebenfalls spannend: Ein neues Spin-off auf dem Streamingdienst Joyn gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen.

Getty Images Heidi Klum, Dezember 2008

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, Model

