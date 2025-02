Kein Teamplayer? "Are You The One?"-Josh blockiert das Spiel

Bei Are You The One? ist vor allem wichtig, dass alle Teilnehmer an einem Strang ziehen und als Team agieren – vor allem in den Spielen. Doch Josh scheint in Folge vier nach seinen eigenen Regeln spielen zu wollen. Der Monegasse tut sich für die Challenge "Mansplain(r)ing" mit Mitstreiterin Nadja zusammen. Bei den anderen Kandidaten ist die Hoffnung groß, dass sie gewinnen und später auf ein gemeinsames Date gehen dürfen – in dem Fall könnten sie in die Match Box gewählt werden, um dort herauszufinden, ob sie ein Perfect Match sind. Doch Josh habe sich absichtlich wenig angestrengt, wie er nach Ende des Spiels zugibt! "Ich war ja schon in der Match Box und ja ... Ich möchte nicht jetzt sofort noch einmal hineingehen", erklärt der 28-Jährige im Einzelinterview.

Ähnlich habe er sich auch schon bei seinem ersten Date gegenüber Kandidatin Anna geäußert "Mein Plan: erste Woche genießen, zweite Woche Business, dritte Woche Perfect Match finden." Letztendlich lösen die Duos aus Levin und Camelia und Joanna und Danish die Aufgabe am schnellsten und gehen nun auf das Date. Kombinationen, die in den Augen einiger Mitstreiter nur wenig Sinn ergeben. Doch letzten Endes ist so gut wie jedes Match-Box-Ergebnis eine Erkenntnis, denn so können Kombinationen unter anderem ausgeschlossen werden. Am Ende der Show gewinnen die Singles allerdings nur, wenn alle zehn Perfect Matches gefunden werden – nur dann ist die Gruppe insgesamt – im Bestfall – um 200.000 Euro reicher.

Es kann aber auch anders laufen: Die Kandidaten können auch Geld verlieren. Dieser Fall tritt ein, wenn bei einer der berühmten Matching Nights kein Paar zueinander findet, das als Perfect Match bestimmt ist. Dann ist die Rede von einem Blackout und die Gruppe verliert mit einem Mal ganze 50.000 Euro. Bisher war das in der sechsten Staffel aber noch nicht der Fall: Unter den zehn von den Ladys nach Gefühl gewählten Duos, versteckten sich zwei Perfect Matches. Welche das waren, ist bisher unbekannt und gilt es, mit der Zeit herauszufinden.

Anna, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

"Are You The One?"-Cast Staffel 6

