Kourtney Kardashian teilt Strandfoto mit Rocky und Travis

Kourtney Kardashian (45) und Travis Barker (49) haben einen seltenen Einblick in das Leben mit ihrem gemeinsamen Sohn Rocky Thirteen Barker (1) gewährt. Auf Kourtneys Instagram-Profil teilte die 45-Jährige eine Reihe von Fotos, darunter auch ein Bild von sich, ihrem Ehemann und ihrem 15 Monate alten Sohn am Strand. Hand in Hand spazierten sie am Wasser entlang: Kourtney und Travis in dunklen, gedeckten Farben, während Rocky in einem rot-gelben Pullover einen farbenfrohen Akzent setzte. Der Schnappschuss zeigt, wie sehr Kourtney und Travis ihr Familienleben genießen.

Das Bild ist Teil einer Sammlung, in der Kourtney verschiedene Momente aus ihrem Alltag teilt. Obwohl das Paar seit Rockys Geburt größtenteils versucht, die Privatsphäre seines jüngsten Familienmitglieds zu wahren, entschied sich Kourtney dieses Mal dafür, ihre Fans an ihrem Glück teilhaben zu lassen. Fans der Unternehmerin zeigten sich begeistert von dem Foto, das zeigt, wie Rocky langsam aber sicher heranwächst. Die Familie wirkt auf den Bildern entspannt und glücklich, und viele Follower senden in den Kommentaren liebevolle Grüße und Komplimente. "Rocky ist ein Jahr alt. Verrückt, wie die Zeit vergeht", kommentierte ein Fan unter dem Post.

Kourtney und Travis heirateten im Mai 2022. Für die Reality-TV-Ikone wurde das Patchwork-Leben mit Travis und ihren Kindern zu einem neuen Kapitel: Gemeinsam ziehen sie nicht nur Rocky, sondern auch die Kinder aus Kourtneys früherer Beziehung und Travis' ältere Kinder groß. Der Musiker war in Interviews schon oft voller Lob für seine Ehefrau und schwärmte von ihrem Talent, die Familie zusammenzuhalten. Kourtney hingegen zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder begeistert von Travis' liebevollem Umgang mit den Kindern.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker mit Sohn Rocky, Februar 2025

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Februar 2022

