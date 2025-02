Travis Barker schwärmt vom einjährigen Vaterglück mit Rocky

Travis Barker (49), bekannt als Drummer der Band Blink182, hat in einem Interview mit ET Online freudig über seinen einjährigen Sohn Rocky (1) gesprochen, den er gemeinsam mit seiner Frau Kourtney Kardashian (45) großzieht. "Es ist großartig. Ich habe es schon beim ersten Mal geliebt, und ich liebe es jetzt", erzählte Travis voller Begeisterung über das Vatersein. Rocky, so verriet der Musiker weiter, sei ein äußerst entspannter und glücklicher kleiner Junge, der nach einer zehnstündigen Nachtruhe tagsüber voller Energie mit Schlagzeug und Gitarre spielt. Für das ausgeglichene Gemüt seines Sohnes hat Travis auch eine Erklärung: "Meine Frau ist so entspannt, und ich bin auch entspannt." Mit Rocky hat Travis sein drittes Kind, denn aus seiner früheren Beziehung mit Shanna Moakler (49) hat er bereits die Kinder Alabama (19) und Landon (21).

Dass es für ihn als Fast-50-Jährigen einfacher ist, ein Kleinkind zu erziehen, erklärt Travis damit, dass er die Erfahrung jetzt bewusst genießen kann. Seine Ehefrau Kourtney scheint für den Drummer nicht nur als Mutter eine große Stütze zu sein, sondern auch als Partnerin im Alltag. Der Musiker offenbarte, dass sie viel Zeit miteinander verbringen und sogar fast täglich gemeinsam trainieren. "Kourtney joggt in letzter Zeit – vielleicht halte ich heute einfach ihr Tempo", sagte er lachend. Ihren gemeinsamen Auftritt bei einer exklusiven Party in New Orleans nutzten die beiden kürzlich, um ihre Zweisamkeit zu feiern. Die zwei turtelten dabei ausgelassen nach einem Auftritt von Blink-182, bei dem die Band bekannte Hits sowie eine Hommage an Taylor Swift (35) performte.

Travis und Kourtney heirateten im Jahr 2022 und sorgen seither regelmäßig mit ihren öffentlichen Liebesbekundungen für Aufsehen. Die beiden teilen nicht nur ihre Liebe für Fitness, sondern auch für das Familienleben, das für Travis, wie er sagt, oberste Priorität hat. Seine Frau organisiert jedes Jahr seine Geburtstagsfeiern, wobei der Musiker betonte, dass er keine großen Wünsche habe: "Ein weiterer Tag, ein weiteres Jahr – das ist genug für mich", so Travis. Für Kourtney scheint das allerdings nicht genug zu sein, denn sie plane die Feiern stets mit Hingabe. Das Paar bleibt trotz ihres glamourösen Lebensstils gerne geerdet, im Mittelpunkt stehen für sie ihre Kinder und gemeinsame, unvergessliche Momente.

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und sein Sohn Rocky

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker, Januar 2024

