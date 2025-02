Michelle Hunziker vermutet, dass Männer Angst vor ihr haben

Michelle Hunziker (48), bekannt als charmante Moderatorin, hat in einem Interview mit Gala spannende Einblicke in ihr derzeitiges Leben als Single gegeben. Die gebürtige Schweizerin scherzte dabei über ihre Wirkung auf das andere Geschlecht: "Männer haben ein bisschen Angst vor mir, schließlich bin ich ja auch Oma!" Lachend erklärte sie, dass manche Männer sie in die "Granny-Kategorie" einordnen würden, was beim Dating nicht unbedingt ein Vorteil sei. Bereits vor knapp zwei Jahren brachte ihre Tochter Aurora Ramazzotti (28) ihren Sohn Cesare zur Welt und machte Michelle damit zur jungen und überaus stolzen Großmutter.

Aktuell genießt die 48-Jährige ihr Leben in vollen Zügen – und scheint dabei sogar das Alleinsein den Avancen mancher Männer vorzuziehen. "Wenn meine Kinder im Bett sind, kann ich ein heißes Bad nehmen – ein Moment, der nur mir gehört. Das tut so gut", verriet sie im Gespräch mit dem Magazin und fügte strahlend hinzu: "Single-Sein kann auch schön sein!" Dennoch schloss Michelle nicht aus, sich irgendwann wieder auf jemanden einzulassen. Dafür müsse lediglich der eine Mann vorbeikommen, der sie wirklich "umhauen" würde.

Michelle führte in ihrer Vergangenheit bereits einige stürmische Beziehungen. Besonders ihre erste Ehe mit dem Musiker Eros Ramazzotti (61), aus der ihre Tochter Aurora hervorging, machte sie in Italien und weltweit bekannt. Die beiden galten als Glamour-Pärchen der 90er-Jahre, doch ihre Ehe zerbrach 2002 nach fünf Jahren. Später folgte eine Beziehung mit dem deutschen Unternehmer Tomaso Trussardi (41), den sie 2014 heiratete und mit dem sie zwei weitere Töchter, Celeste (9) und Sole (11), bekam.

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Tochter Aurora, beide im Glitzer-Outfit an Michelles 48. Geburtstag

Vincenzo Aloisi / MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste

