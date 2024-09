Fotos zeigen: Michelle Hunzikers Enkel (1) kann schon laufen

Michelle Hunziker (47) ist ein echter Familienmensch. Wie aktuelle Schnappschüsse zeigen, flanierte die Moderatorin am Montag mit ihren Töchtern Sole (10), Celeste (9), Aurora (27) und ihrem Enkelsohn Cesare durch die Straßen Mailands. Ebenfalls mit von der Partie waren Michelles Ex-Mann Eros Ramazzotti (60) und dessen Tochter Raffaela. Gut gelaunt und harmonisch schlenderte die Gruppe durch die Innenstadt und stoppte bei dem einen oder anderen Laden. Während der kleine Cesare die meiste Zeit von seiner Mama Aurora und Opa Eros umher getragen wurde, zeigt eine Aufnahme ganz deutlich: Michelles einjähriger Enkelsohn kann bereits ganz allein laufen!

Noch etwas unbeholfen tapste der kleine Cesare in einer braunen Latzhose zwischen den Beinen seiner Oma Michelle her. Das Model machte dabei in einem komplett schwarzen Look, bestehend aus einem Shirt und einer lockeren Stoffhose, eine lässige Figur. Auch der Rest der Truppe wählte für den Stadtausflug legere Outfits: Aurora, Sole und Raffaela spazierten in klassischen blauen Jeans und Shirts durch die City, während Celeste einen grauen Rock und eine Jacke mit Reißverschluss trug. Eros entschied sich für beigefarbene Shorts, ein schwarzes Shirt und ein Cap. Wie die Bilder zeigen, alberte der italienische Sänger mit Michelle herum und versuchte scherzhaft, die Paparazzi auf seine Ex-Partnerin aufmerksam zu machen.

Eros und Michelle waren zwölf Jahre lang ein wahres Traumpaar. Trotz ihrer Scheidung sind die beiden durch ihre gemeinsame Tochter Aurora bis heute eng miteinander verbunden. Im Dezember vergangenen Jahres fand die 47-Jährige im Interview mit Bunte liebevolle Worte für ihren Ex: "Wir haben uns richtig lieb, die Liebe hat sich nur geändert. Und für mich ist er jetzt wie ein Bruder." Vor allem aber schätze Michelle Eros' Qualitäten als Vater. "Er ist immer präsent gewesen, er ist immer ein sehr, sehr liebevoller Papa gewesen und er liebt seine Tochter über alles", schwärmte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

CLAUDIO MANGIAROTTI / MEGA Michelle Hunziker mit ihren Töchtern und Enkelsohn Cesare im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / therealhunzigram Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker mit ihrem Enkel Cesare

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige