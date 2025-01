Karriereaufschwung: Til Schweiger drehte Thriller in den USA

Der deutsche Schauspieler Til Schweiger (61) hat zusammen mit Josh Duhamel (52) und Dylan Sprouse (32) die Dreharbeiten zu einem neuen Action-Thriller namens "The Neglected" beendet. Der Film wurde unter der Regie von David Lipper in Mississippi abgedreht, wie das Branchenportal Deadline berichtet. Während Josh die Hauptfigur spielt, ist Tils genaue Rolle bisher noch nicht bekannt. Dylan bestätigte die Meldung mit einem Screenshot in seiner Instagram-Story. Einen Veröffentlichungstermin für den Film gibt es derzeit noch nicht.

Die Handlung von "The Neglected" verspricht Spannung: Im Mittelpunkt steht Detective Shaw, der kurz vor seiner Pensionierung steht. Doch an seinem letzten Arbeitstag wird er mit einem schockierenden Fall konfrontiert: Ein Serienmörder hat Shaws Sohn entführt und lebendig begraben. Die Uhr tickt, denn Shaw muss nicht nur mehrere Morde aufklären, sondern vor allem das Leben seines Sohnes retten, bevor diesem die Luft ausgeht. Regisseur David betont, dass der Film tiefgehende existenzielle Fragen aufwirft: "Wen und was haben wir in unserem Leben vernachlässigt – und welche Folgen hat das?" Neben Til, Josh und Dylan zählen auch bekannte Schauspieler wie Jason (52) und Jeremy London (52) sowie Elena Sanchez zum Ensemble.

Für Til ist dies ein weiterer Ausflug ins internationale Filmgeschäft, nachdem er sich vor allem durch deutsche Produktionen wie "Keinohrhasen" und "Honig im Kopf" einen Namen gemacht hat. Der vierfache Vater zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder offen für neue Herausforderungen und betonte in Interviews, wie wichtig es ihm sei, sich stetig weiterzuentwickeln. Auch privat verbringt Til viel Zeit in den USA, wohin er sich gerne zurückzieht, wenn er nicht an einem neuen Projekt arbeitet. Spannend bleibt, wie er sich in "The Neglected" präsentieren wird – einer Rolle, die offenbar weit weg von den Komödien liegt, für die ihn viele kennen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Josh Duhamel und Dylan Sprouse

Anzeige Anzeige

Getty Images Luna, Til und Emma Schweiger im Januar 2024

Anzeige Anzeige