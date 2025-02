OP geplant: Bei Teddi Mellencamp wurden Hirntumoren entdeckt

Die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin Teddi Mellencamp (43) hat auf Instagram bekannt gegeben, dass sie sich aktuell in einem Krankenhaus befindet und operiert werden muss. Nach wochenlangen "unerträglichen und lähmenden Kopfschmerzen" suchte sie medizinische Hilfe und erhielt eine schockierende Diagnose: Mehrere Tumore haben sich in ihrem Gehirn gebildet. "Nach einem CT-Scan und einer MRT-Untersuchung fanden die Ärzte mehrere Tumore in meinem Gehirn, von denen sie glauben, dass sie seit mindestens sechs Monaten gewachsen sind", berichtet sie. Zwei davon müssen sofort chirurgisch entfernt werden. Die übrigen kleineren Tumore sollen in späteren Behandlungen durch Bestrahlung therapiert werden.

Teddi bekommt in dieser schwierigen Zeit Unterstützung von ihrer Familie, worüber sie sehr dankbar ist. "Ich bin gesegnet, dass ich von meinen Kindern, meiner Familie, meinen Freunden, Ärzten, Krankenschwestern und Chirurgen umgeben bin, die alles tun, damit es mir wieder besser geht", schreibt sie zuversichtlich. In den Kommentaren wird die 43-Jährige mit Genesungswünschen überhäuft. "Ich schicke dir eine heilende Energie und bete für deine Gesundheit", schreibt beispielsweise ein Social-Media-Nutzer.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Reality-TV-Bekanntheit gesundheitliche Herausforderungen bewältigen muss. Bereits 2022 war bei Teddi ein Melanom diagnostiziert worden. Anfangs schlug die erforderliche Immuntherapie nicht an. Zu einem Bild ihres vernarbten Rückens schrieb sie auf Instagram: "Lange Rede, kurzer Sinn: Die Immuntherapie hat bei meinen Melanomen nicht funktioniert." Doch aufgeben kam für Teddi nicht infrage. "Mir wurden einige neue Optionen vorgestellt, und ich habe mit meinen Ärzten beschlossen, dass die beste nächste Maßnahme eine Operation am 26. Dezember ist, bei der ein größerer Teil des problematischen Bereichs entfernt wird", erklärte sie.

Getty Images Teddi Mellencamp beim iHeartRadio Jingle Ball 2023

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp zeigt ihren vernarbten Rücken, Dezember 2023