Prinzessin Sofia zeigt ihre Söhne mit neugeborener Tochter

Vor wenigen Tagen ist Prinzessin Sofia von Schweden (40) erneut Mutter geworden: Zusammen mit ihrem Ehemann, Prinz Carl Philip (45), durfte sie ihre kleine Tochter Prinzessin Ines Marie Lilian auf der Welt begrüßen. Wie neue Fotos auf Instagram zeigen, gehen seither auch ihre Söhne Prinz Alexander (8), Prinz Gabriel (7) und Prinz Julian (3) total in ihrer Rolle als große Geschwister auf. "Es ist ein perfektes, kleines Quartett geworden. Großes und herzliches Dankeschön für all die netten Glückwünsche an unsere kleine Ines", schreibt die vierfache Mutter zu einem Schnappschuss, auf dem ihre Söhne die neugeborene Tochter behutsam auf dem Arm halten.

Die royalen Fans zeigen sich von dem privaten Einblick mehr als begeistert und scheinen der Königsfamilie das Familienglück von ganzem Herzen zu gönnen. "Was für ein vierblättriges Kleeblatt!", "So ein schönes Bild!" oder "So eine schöne Familie!", lauten nur einige der schwärmenden Reaktionen in der Kommentarspalte. Andere User heben zudem die Namenswahl ihrer Tochter hervor. Ein User schreibt: "Ines – welch ein schöner Name."

Die Liebesgeschichte von Carl Philip und Sofia ist geprägt von ihrer Herkunft aus unterschiedlichen Welten. Bevor sie 2015 den Prinzen geheiratet hatte, war Sofia vor allem als Model und Reality-TV-Teilnehmerin bekannt. Doch die Prinzessin hat weit mehr zu bieten: Ihr soziales Engagement begann bereits in jungen Jahren, als sie Freiwilligenarbeit in Afrika leistete und unter anderem beim Bau von Kinderheimen half. Auch Carl Philip verfolgt abseits seiner royalen Pflichten kreative Leidenschaften. Der Grafikdesign-Absolvent hat sich mit dem Fotografieren eine Nische geschaffen, in der er bereits mit einer eigenen Ausstellung und Veröffentlichungen glänzte.

Instagram / prinsparet Prinz Alexander, Prinz Gabriel und Prinz Julian mit Prinzessin Ines, Februar 2025

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia von Schweden in Stockholm, September 2024

