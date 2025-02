Simone Lugner lässt Augenlidkorrektur vor Opernball machen

Simone Lugner, die einstige Ehefrau des verstorbenen Baumeisters Richard Lugner (✝91), hat sich für eine Schönheitskorrektur entschieden – und das kurz vor ihrem geplanten Auftritt beim Wiener Opernball am 27. Februar. Auf ihrem Instagram-Kanal nahm sie ihre Follower mit auf den Behandlungstisch und ließ sie an ihrer Entscheidung für eine Augenlidkorrektur teilhaben. Der Hintergrund: Ein leicht hängendes Augenlid, das ihr häufig einen müden Ausdruck verliehen habe. "Die Behandlung bot eine dauerhafte Lösung", erklärte Simone offen und zeigte sich beim Eingriff betont gelassen: "Schmerzen? Stellenweise ja, stellenweise nein."

In einem ausführlichen Posting erklärte Simone, sie habe sich vorab intensiv über die Behandlung informiert, beispielsweise über Ablauf, Wirkungsweise und mögliche Ausfallzeiten. Die Kosten der Behandlung – 260 Euro für die Erstbehandlung – habe sie gerne in Kauf genommen, um sich wieder wohl in ihrer Haut zu fühlen. Die Heilung verlaufe ebenfalls gut, und die verbliebenen braunen Punkte, die durch die Behandlung entstanden sind, sollen bis zu ihrem großen Auftritt vollständig verschwunden sein. Ihre Fans loben Simones Offenheit und ihren mutigen Umgang mit dem Thema Schönheitseingriffe. Sie selbst betonte dabei: "Das Ergebnis ist jeden Schmerz wert."

Simone Lugner war über die Jahre stets als eine der natürlicheren Ex-Partnerinnen des Baulöwen bekannt geworden, den sie 2014 geheiratet und nach zwei Jahren Ehe wieder verlassen hatte. Mit ihren klaren Ansichten zu Schönheit und dem öffentlichen Leben hat sie sich in Österreich einen Namen gemacht – etwa durch ihre Teilnahmen an TV-Formaten und ihre regelmäßigen Social-Media-Beiträge. Richard Lugner, der 2024 im Alter von 91 Jahren verstarb, war bis zuletzt für seine "Tierchen" – eine Bezeichnung für seine prominenten Begleiterinnen – bekannt. Simone blieb trotz der Trennung stets in den Medien präsent und versucht, neben öffentlichen Auftritten und Interviews, auch ihren eigenen Weg abseits des Rampenlichts zu finden.

