Walentina Doronina will keine Beziehung mit Calvin Steiner

Walentina Doronina (24) und Calvin Steiner gingen während der Dreharbeiten zu Germany Shore durch einige Höhen und Tiefen. Vor wenigen Wochen plauderte die einstige Fame Fighterin aus, dass sich die beiden TV-Bekanntheiten momentan daten würden. Doch nun teilt sie eine traurige Nachricht in ihrer Instagram-Story. "Leider sind unsere Köpfe aktuell mit anderen Themen sehr beschäftigt und durch meine Vergangenheit bin ich aktuell nicht bereit, mich in eine Beziehung zu stürzen", macht die Blondine deutlich.

Doch die Stimmung zwischen den beiden Ex-Turteltauben scheint auch nach dem Liebes-Aus gut zu sein. Walentina teilte einige Eindrücke der Bild Poker Night auf Social Media, an der auch Calvin teilnahm. Auf einem Foto scheint die Influencerin dem Blondschopf ein paar Tipps ins Ohr zu flüstern. Ein anderer Schnappschuss zeigt die beiden inmitten einer innigen Umarmung, während der die Beauty glücklich lächelt.

Bei "Germany Shore" knutschte Walentina mit Calvin herum, nachdem Daymian Weiß ihr Angebot abgelehnt hatte. Gleichzeitig erklärte sie ihre Beziehung mit Can Kaplan als beendet – teilte dies dem Unternehmer allerdings nicht mit. Bei den Fans kam diese Aktion nicht gut an. "Genau mein Humor: Macht für Daymian mit ihrem Verlobten Schluss (telepathisch) – als Daymian nicht will, nimmt sie sich einen anderen... Das kannst du dir nicht ausdenken", schimpfte ein Zuschauer im Netz, und auch TV-Star Paulina Ljubas (28) scherzte: "Die hätte auch mit dem Mülleimer in der Küche rumgemacht für Sendezeit."

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Walentina Doronina, Realitystar

Promiflash Can Kaplan und Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheiten

