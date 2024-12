Alabama Barker wehrt sich gegen Vorwürfe von Bhad Bhabie

Es brodelt in der Promi-Welt: Alabama Barker (18), Tochter von Blink182-Drummer Travis Barker (49), weist die fiesen Anschuldigungen von Bhad Bhabie entschieden zurück. Die Rapperin behauptet, Alabama hätte ihr den Freund und Vater ihres Kindes, Le Vaughn, ausgespannt. Doch die Influencerin macht in einem ausführlichen Instagram-Statement klar, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Sie erklärt, Le Vaughn habe sie seit über einem Jahr immer wieder kontaktiert und seine Liebe bekundet – ohne jemals auf Gegeninteresse zu stoßen. "Er hat die Gespräche begonnen, nicht ich", betont Alabama und stellt klar, den Vorwürfen von Bhad Bhabie fehle jegliche Grundlage.

Die Influencerin geht noch weiter und macht deutlich, warum eine Beziehung mit Le Vaughn für sie nie infrage käme: Er sei Frauen gegenüber gewalttätig gewesen – ein Vorwurf, den sie mit einem Video belegt, das Bhad Bhabie selbst veröffentlicht hatte. Alabama enthüllt außerdem, dass der 27-Jährige sie mit einem falschen Namen getäuscht und behauptet habe, Single zu sein. Ihre Interaktionen, darunter zwei öffentliche Treffen, hätten für sie keinerlei Bedeutung gehabt. Sie erklärt abschließend, sich bei der "Gucci Flip Flops"-Interpretin entschuldigt zu haben, weil sie nicht wusste, dass Le Vaughn deren Freund sei. Doch sie glaubt auch, dass die Vorwürfe ein Ablenkungsmanöver seien: "Jemand ist wohl nicht glücklich über meinen Erfolg", merkt sie mit Blick auf die Veröffentlichung ihrer neuen Single an.

Und genau dieser Erfolg ist aktuell Alabamas Fokus. Mit ihrem neuen Song "Vogue", der vergangene Woche erschien, setzt die 18-Jährige auf große Inszenierung. Im dazugehörigen Musikvideo, das am Donnerstag auf YouTube Premiere feierte, hat keine Geringere als Stiefmutter Kourtney Kardashian (45) einen kurzen, aber knackigen Auftritt. Gemeinsam fliehen die beiden Frauen in einem verdunkelten SUV vor Blitzlichtgewitter. Wenig später zieht Alabama im Latex-Outfit auf einem Catwalk alle Blicke auf sich. "Ich bin hübsch und in Mode, sehe aus wie frisch aus der Vogue", rappt sie selbstbewusst. Doch sie bleibt nicht lang allein: Papa Travis überrascht mit einem Auftritt auf dem Laufsteg.

Instagram / xgamelv Le Vaughn, Rapper

Instagram / travisbarker Travis Barker mit seiner Tochter Alabama

