Spontane Programmänderung: An diesen Tagen läuft GNTM im TV

Am Donnerstagabend geht es endlich wieder los: Heidi Klum (51) sucht bei Germany's Next Topmodel die besten Nachwuchstalente Deutschlands – und zwar bereits zum 20. Mal! Die TV-Show hat sich nun offenbar eine ganz besondere – und vor allem sehr spontane – Veränderung für die Jubiläumsstaffel ausgedacht: Eigentlich war geplant, dass die neuen Folgen am Dienstag und Donnerstag im TV laufen werden, doch den Kalendereintrag am Dienstag können die Fans streichen. GNTM wird ab dem 13. Februar am Mittwoch und Donnerstag zu sehen sein. "Heidi Klums Männer starten am Mittwoch, 19. Februar, ihren Wettbewerb. Sechs Wochen lang sucht Heidi Klum aus tausenden männlichen Bewerbern ihre Favoriten aus. Donnerstags läuft wie gewohnt 'Germany’s Next Topmodel – by Heidi Klum' zur besten Sendezeit. Die Show startet weiterhin am Donnerstag, 13. Februar", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Profil der beliebten Talentshow.

Und was sagen die Fans dazu? Die sind offenbar ein wenig verwirrt. "Ich denke Donnerstag und Dienstag?", wundert sich ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und fragt sich: "Ich lese im Netz Dienstag und Donnerstag. Was denn nun?" Um den verwirrten Usern aus der Patsche zu helfen, klärt der Verwalter des Social-Media-Accounts auf und stellt klar: "Nein, jetzt mittwochs anstatt am Dienstag." Viele Fans scheinen die Tage, an denen GNTM letztendlich läuft, aber auch vollkommen egal zu sein. Sie freuen sich einfach nur, dass die Show schon ganz bald startet.

In den vergangenen Jahren veränderte sich das TV-Format enorm. Mittlerweile können nämlich nicht mehr nur Frauen ihr Glück in der Show versuchen, sondern auch Männer. In der 20. Staffel gibt es noch weitere Besonderheiten, wie Heidi im Interview mit dem Stern verriet: "In dieser Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager und zwei Best-Ager-Frauen dabei."

Getty Images Heidi Klum bei der Fashion Week in Paris im September 2024

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum, Model

