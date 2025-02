Dramaqueen: "Are You The One?"-Camelia eckt schon wieder an

Camelia Minicuta sorgt bei Are You The One? für jede Menge Drama. Wie sich bereits in den ersten zwei Doppelfolgen herausstellte, hegt die Influencerin großes Interesse an Kandidat Levin. Die erste Nacht verbringt er aber statt mit ihr, mit Mitstreiterin Nadja und die zwei kommen sich äußerst nahe – ein Kuss fällt. Dass ihr das ein Dorn im Auge ist, macht Camelia später deutlich. So erklärt sie Levin beispielsweise, dass er wohl eher nicht ihr Perfect Match sein wird – was er wiederum an Nadja weiterträgt. Diese sucht daraufhin das Gespräch mit Camelia. "Auf jeden Fall wollte ich einfach die Situation klären, weil ich mit niemandem Stress haben will. Du kannst ihn haben", sagt Nadja. Für sie sei nun alles geklärt. Camelia hat die Aussprache aber wohl als unhöflich und "unnötig" empfunden: "Sie ist auf Angriffsmodus auf mich indirekt losgegangen. Sie kann das normal ansprechen [...], aber so voll unnötig", erklärt sie im Einzelinterview und auch im Gespräch mit den beiden.

Am nächsten Tag geht es in der gleichen Konstellation weiter: Sophia Thomalla (35) gibt bei der ersten Matching Night preis, wie Camelia aber wirklich über Levin und vor allem Nadja zu denken scheint. "Die passen gut zusammen, die zwei. Beide so hinterhältig. Also ich mag sie nicht, die ist mir total unsympathisch", sagte die Brünette im Vieraugengespräch mit Mitstreiter Enes. Zudem erklärte sie, dass Levins Handeln nicht seinen Worten entspreche. Levin nimmt sich das zu Herzen, sucht das Gespräch mit ihr und erklärt, dass er keinen Bock auf Drama habe. Dass sie Drama mache, sehe Camelia aber nicht.

Mit ihrem Verhalten kommt die 29-Jährige aber anscheinend nicht nur bei Levin weniger gut an. Einige "Are You The One?"-Fans schätzen sie aufgrund dessen als "unsympathisch" und "voll hinterhältig" ein. "Als Camelia meinte, dass Nadja sie attackiert hätte und sie verbal angegangen ist... Da dachte ich mir auch: Realität und Wahrnehmung sind bei ihr an beiden Enden des Spektrums", "Camelia hat sich direkt so unsympathisch gemacht" und "Camelia ist kein Girls-Girl. Nadja war so süß. Das war keine andere Wahrnehmung, das war total mit Absicht: Nadja vor Levin schlecht darstellen", meinen beispielsweise drei TikTok-User.

RTL / Frank Beer Nadja "Are You The One?"-Kandidatin posiert am Strand

RTL / Frank Beer Levin "Are You The One"-Kandidat Staffel 6

