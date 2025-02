AYTO-Drama: Zwischen Nasti und Nachrückerin Tori kracht es

Mit Nachrückerin Tori ist das erste Chaos in die Villa der diesjährigen Are You The One?-Kandidaten eingezogen. Als sich Mitstreiter Dion in der ersten Matching Night zwischen zwei Frauen entscheiden musste, wählte er die 24-jährige Tori – ganz zum Missfallen von Nasti, die ihn zuerst ausgesucht hatte. Die Blondine wurde von seiner Wahl schwer getroffen, überlegte sogar, die Show abzubrechen. Anschließend entschied sie aber doch, zu bleiben – mit Tori schien sie aber nicht mehr allzu viel zu tun zu haben wollen. "Ich sage dir ehrlich [...] Wir können ja eigentlich gar nicht so Freunde werden. Ich glaube, du bist auch so bisschen anders als ich. Du und ich sind cool. Ich nehme das sportlich", sagte sie, doch wenig später eskalierte die Situation.

Wie Tori in einem Spiel unter den Kandidaten anschließend zum Ausdruck brachte, schien sie das Statement ihrer Mistreiterin wohl ein wenig lächerlich gefunden zu haben. Den Spielregeln zufolge sollte die Content Creatorin die "nervigste Person der Villa" imitieren – und ahmte prompt Nasti und ihre Worte nach. Nachdem die 27-Jährige verstanden hatte, dass sie gemeint war, gab sie sich zuerst lässig, lästerte anschließend aber über ihre Rivalin. Im Pool, als sich Tori dann an Mitstreiter Sinan heranmachte, schossen die zwei plötzlich gegeneinander und Nasti geigte ihr die Meinung: "Willst du gerne deine Sendezeit? Ich gebe es dir nicht." Anschließend suchte die Brünette ein klärendes Gespräch: "Ich mag keinen Stress mit Mädels, aber hör mal zu. Du warst richtig scheiße zu mir heute, weil du magst mich halt nicht", sagte Tori. Sie habe nicht ganz verstanden, warum Nasti sauer auf sie war, nur weil Dion sie gewählt hatte – zudem hätte sich Tori eine zweite Chance gewünscht und war der Meinung, man könne sich auch unabhängig davon miteinander verstehen. Laut Nasti sei aber von vornherein zu spüren gewesen, dass es zwischen den beiden Mädels einfach nicht passe. Sie einigten sich aber vorerst doch noch. "Eine Freundschaft wird da eh nicht draus, aber neutral bleiben kann man ja", verkündete die Nachrückerin.

Dass Nasti ihre neue Mitkandidatin nicht sonderlich gut behandelt hatte, finden anscheinend auch einige "Are You The One?"-Zuschauer. "Verstehe Nasti nicht. Es war eine Art von willkommen heißen. Nasti sieht wohl eine große Konkurrenz in der Neuen" und "Die Frau kommt neu rein, der Mann entscheidet sich für sie. Wer wird fertig gemacht? Die Frau!", lauten beispielsweise zwei User-Kommentare unter dem Instagram-Beitrag der Show. Zudem habe die Kielerin überreagiert: "Nasti soll mal chillen, die kannte Dion vier Tage [...]".

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Tori, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Beer Nasti, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige