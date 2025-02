Elna-Margret zu Bentheim: Umfeld von Ex-Mann war "toxisch"

Elna-Margret zu Bentheim und Steinfurt (45) heiratete ihren Ex-Mann Prinz Carl Ferdinand und wurde quasi über Nacht zur Prinzessin. Dann zerbrach die Liebe der Marketingfachfrau und des Prinzen jedoch, und das einstige Traumpaar trennte sich 2020. Seit Oktober 2023 sind die beiden offiziell geschieden. Im Gespräch mit Bunte spricht Elna-Margret jetzt über ihr Leben an der Seite ihres Ex-Mannes und verrät, wie es wirklich war, als Bürgerliche in eine Adelsfamilie einzuheiraten: "Das Umfeld meines Mannes war für mich toxisch. Seit meiner Hochzeit hatte ich das Gefühl: 'Du bist nichts wert, du gehörst nicht dazu.' Das ließ man mich in Adelskreisen auch mal spüren. Das macht einfach etwas mit einem."

Elna-Margret, die gemeinsam mit Prinz Carl Ferdinand zwei Kinder hat, gesteht im Gespräch mit dem Blatt außerdem, dass sie auch mit ihrem Titel Prinzessin lange "auf Kriegsfuß" stand, da sie "nur die Angeheiratete" war. Heute setzt die Blondine auf andere Werte: "Weg von der Oberflächlichkeit. Es ging plötzlich nicht mehr um das Außen, sondern um das Innen."

Nach der Trennung von ihrem Mann verließ Elna-Margret auch das Schloss Burgsteinfurt. Heute lebt die 45-Jährige in einem Stadthaus in Düsseldorf-Oberkassel und versucht, andere Frauen zu motivieren, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. "Als ich mein neues Ich auf Social Media teilte, schrieben mir viele Frauen, dass sie mich als Vorbild sehen. Das führte mich dazu, selbst zu coachen", erklärt sie ihre neue Berufung.

Prinz Carl Ferdinand von Bentheim und Steinfurt und Ehefrau Elna-Margret

Getty Images Elna-Margret zu Bentheim und Steinfurt, 2022 in Berlin

