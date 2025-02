Eva Benetatou hatte vor Dubai-Auswanderung Steuerprobleme

Im August 2024 kehrte Evanthia Benetatou (32) Deutschland den Rücken und wanderte mit ihrem Sohn George nach Dubai aus. Dabei macht die Reality-TV-Bekanntheit auch aus ihren anfänglichen Schwierigkeiten keinen Hehl. "Ich ziehe mich jetzt komplett nackt aus, weil ich euch jetzt Dinge über mich erzähle, die ich so öffentlich noch nie gesagt habe", erklärt Eva in ihrem YouTube-Podcast "Nothing But The Truth". "Wenn man nicht den richtigen Steuerberater hat, gerät man ganz schnell in Probleme. Genau das ist bei mir passiert. Ich habe, Gott sei Dank, genügend Geld gespart und verdient, um alles auf einen Schlag zu bezahlen."

Dabei macht die 32-Jährige deutlich, dass es sich um eine "finanzielle Problematik" handle, die sich immer weiter zugespitzt habe. "Man muss ja auch Vorauszahlungen tätigen ... Und da bin ich in gewisse Schwierigkeiten geraten", fügt Eva hinzu, ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen. Zudem sah sie sich gezwungen, ihr Management zu wechseln, was die Situation zusätzlich erschwert habe: "Wenn man nicht die Schiene fährt, die das Management vielleicht gerade will und nicht in jedem Format rumhüpfen möchte [...], dann fällt man ganz schnell ganz tief und hat halt eben kein richtiges Einkommen mehr."

Der Wunsch zur Auswanderung habe für Eva seit ihrer Schwangerschaft im Jahr 2021 festgestanden. In ihrem Podcast zählt die Influencerin ihre ersten Planungsschritte auf: "Ich habe mich schon damals um Häuserbesichtigungen gekümmert, und ich habe mich um Krankenhäuser in Abu Dhabi gekümmert, wo ich dann entbinden kann." Sie habe sogar in Erwägung gezogen, ihren damaligen Freund, Chris Broy (35), vor der Auswanderung zu heiraten. "Alles stand auf dem Tisch – ich wollte das schon immer. Ich habe mir gedacht: 'Eva, du bist jetzt an einem Punkt null. Du willst jetzt komplett neu anfangen und wenn du das nicht jetzt machst, dann wirst du's nie machen'."

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou mit ihrem Sohn George, Januar 2025

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy, Realitystars

