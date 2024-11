Offiziell: Diese Kandidaten sind bei "Promis unter Palmen"

Mit Promis unter Palmen kehrt ein echtes Urgestein der Reality-TV-Formate zurück. Nun ist auch bekannt, welche zwölf Promis Teil der neuen Staffel sind. Wie Sat.1 verkündet, gehören Lotto-Millionär Chico, DSDS-Star Menowin Fröhlich (37), Model Janina Youssefian (41), Ex-Nationaltorwart Eike Immel (63), Katzenberger-Mama Iris Klein (57), YouTuber Chris Manazidis, Influencerin Kim Virginia Hartung (29), Entertainer Cosimo Citiolo (42), Ex-Sommerhaus-Star Lisha Savage, Realitystar Nikola Glumac (28) und Sängerin Melody Haase (30) zu den Auserwählten.

Doch das war noch nicht alles. Zu ihnen gesellt sich auch High-Society-Lady Claudia Obert (63). Die Reality-TV-Legende war schon mal bei "Promis unter Palmen" und kehrt für die Neuauflage wieder zu dem Format zurück. Außerdem geht aus der Pressemitteilung hervor, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel aktuell laufen und in Thailand stattfinden. Im Frühjahr 2025 dürfen die Fans mit der Ausstrahlung rechnen.

Doch worum geht es bei "Promis unter Palmen" überhaupt? Zwölf Promis leben in einer luxuriösen Villa und müssen ihr Können in Teamspielen und ihr Durchhaltevermögen in Konfliktsituationen untereinander beweisen. Am Ende darf sich jedoch nur ein Kandidat über das Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro freuen. Obendrauf gibt es für den Sieger noch die goldene Kokosnuss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Anzeige Anzeige

Sat.1 Die Stars bei "Promis unter Palmen"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige