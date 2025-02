Maurice lost unerwartet bei "Make Love, Fake Love"-Spiel ab

Die Reihen bei Make Love, Fake Love lichten sich allmählich. In der siebten Folge der dritten Staffel müssen die Kandidaten ihr Wissen unter Beweis stellen: Bei einem Spiel werden Fragen zu Karina Wagner (28) gestellt, die richtig beantwortet werden müssen. Der Mann, der die meisten Fragen richtig beantwortet, gewinnt ein Einzeldate mit der Single-Lady. Ausgerechnet Top-Favorit Maurice kann in dem Quiz so gar nicht punkten. Die erste Frage lautet, wie man ihren Vornamen schreibt. "Ich bin auch ein bisschen beleidigt, wenn ihr die falsch beantwortet", kündigt Karina an. Tatsächlich ist der ehemalige Temptation Island-Verführer der Einzige, der sie mit "C" anstatt mit "K" schreibt.

Die 28-Jährige zeigt sich direkt perplex im Einzelinterview: "Ja, so richtig reingeschissen hat tatsächlich Maurice. Als Einziger wusste er nicht, dass man meinen Namen mit K schreibt. Das tut schon weh." Doch dabei bleibt es nicht – die Flaute des 27-Jährigen zieht sich durch das komplette Spiel. "Ich bin halt nicht der beste Zuhörer, das gebe ich auch voll und ganz zu", rechtfertigt er sich. Am Ende erzielt Teilnehmer Dominik die meisten Treffer und darf sich über Zweisamkeit mit Karina freuen.

Maurice gehört in diesem Jahr zu den vergebenen Kandidaten. Während er Karina davon überzeugen möchte, dass er ihr nichts vorspielt, sitzt seine Freundin Smilla in der Partnervilla und bekommt immer wieder Ausschnitte von ihm zu sehen. "Wenn man das so sieht, tut es doch schon ein bisschen mehr weh. Dann sitzt der Schock tief, man kann halt die Gefühle nicht ausschalten", erklärte sie, als ihr Partner und Karina sich erstmals küssten. Im Vorspann zur nächsten Folge ist zu sehen, wie Maurice einige Tränen verdrückt. Fängt er etwa an, Gefühle für die Single-Lady zu entwickeln?

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

